Tento rozkošný tučniak zaspí každý deň až 10-tisíckrát. Prináša mu to jednu veľkú výhodu

Ak by sme si návyky tučniaka čiapočkatého prisvojili, bola by to pre svet katastrofa. Ľudia by zaspávali pri šoférovaní, obsluhe strojov, nakupovaní, či každej bežnej činnosti. Našťastie, všetko má svoj zmysel, a kým zdravý človek prespí denne približne 8 hodín, v podstate v jednom kuse, tučniaky čiapočkaté spia 11 hodín denne, ale rozdelených na 10-tisíc mikrokrátkych úsekov.

4 sekundy na jeden spánok

Nová štúdia, publikovaná v časopise Science, zistila, že jeden spánok tohto tučniaka trvá v priemere len 4 sekundy, avšak počas dňa takto prespí až 11 hodín. Táto vlastnosť sa u nich vyvinula kvôli potrebe neustálej ostražitosti.

Science Alert píše, že ich populácia sa odhaduje na 8 miliónov a žijú v pároch najmä v oblasti Antarktídy a ostrovov južného Atlanitku. Pri hniezdení musí jeden z páru dávať pozor na dravé vtáky a chrániť pred nimi vajcia a mláďatá, pričom druhý partner zháňa potravu, čo môže trvať aj niekoľko dní.

Taktiež tučniak musí chrániť svoje hniezdo, aby mu z neho iný tučniak nekradol materiál na stavbu svojho. Keď druhý partner príde s jedlom do hniezda, svoje úlohy si vymenia.

Prispôsobili sa

Aby ale tučniaci chrániaci hniezdo a potomstvo mohli aj spať, a tiež aj strážiť, vyvinul sa u nich systém mikrospánkov. Vedci 14 tučniakom na Ostrove kráľa Juraja, ktorý patrí do súostrovia Južné Shetlandy, umiestnili na telo senzory a v priebehu niekoľkých dní získali zaujímavé údaje. Zistili, že spánok strážiaceho tučniaka trval v priemere len 3,91 sekundy, pričom celkovo za deň spal aj 10-tisíckrát.

Tučniaky na periférii kolónie spali dlhšie, ako tie v strede, čo môže súvisieť s hlukom, ale aj so zvýšeným rizikom krádeže materiálu z hniezda.

Náhle krátke zaspatie zriedkavo postihuje aj ľudí, no ide o nepríjemné nervové ochorenie. Je preto zaujímavé, že niečo, čo sa u ľudí objavuje ako choroba, sa u iných živočíchov evolučne vyvinulo ako potreba pre prežitie, a keďže kolónie tučniakov čiapočkatých fungujú a množia sa, takéto fragmentácie spánku im poskytujú dostatok času na regeneráciu, odpočinok a zotavenie.