Veľký pozor, ak má váš pes takéto oči: Môže to znamenať niečo veľmi zlé, okamžite zbystrite

Mnohí z nás majú domácich miláčikov, ktorých milujú rozmaznávať. Často sú to najmä psíky, ktoré nám prinášajú do všedných dní radosť. No so zvieraťom nie je komunikácia vôbec jednoduchá a môže sa stať, že aj keď ho niečo trápi, my to prehliadneme. Jedným z varovných signálov u štvornohých priateľov môžu byť ich oči. UNILAD vysvetľuje, prečo by ste mali spozornieť v prípade, že spozorujete takzvané „veľrybie oči“.

Pojem „whale eye“, alebo v preklade „veľrybie oko“, označuje polohu oka psa, pri ktorom je vidieť jeho bielko. A toto symbolizuje strach a stres, vysvetľujú aj odborníci na správanie psov z Canine Coaching.

Hľadajte príčinu stresu a zbavte sa ho

To, že je váš miláčik vystresovaný, nie je dobrým znamením, takže by ste v takejto situácii mali zakročiť a snažiť sa vymyslieť spôsob, akým mu pomôcť. Napríklad mu dopriať chvíľu pokoja.

Ak si budete tento signál u psíka všímať, podarí sa vám dopátrať k tomu, čo ho rozrušuje a potom mu jednoducho môžete spríjemniť život.

Ak teplota klesne pod túto úroveň, psíka na prechádzku neberte

Vedeli ste, že psy nemusia mrazy znášať najpríjemnejšie? Ak teploty klesnú pod -5 °C, je pravdepodobne najlepšie vynechať prechádzky, kým sa trochu oteplí.

To, že je vášmu psovi príliš zima, spoznáte podľa toho, že sa trasie a snaží sa nájsť zdroj tepla, napríklad majiteľa. Ak na jeden deň prechádzky vynecháte, nič sa nestane, nezabudnite však deň vášmu psíkovi obohatiť, aj keď ostanete doma.