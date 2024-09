Takýto veľký zvrat v Dunaji, k vašim službám ešte nebol. Diváci si myslia, že odhalili zápletku, ktorá všetkých šokuje

Hoci diváci Dunaja, k vašim službám už v seriáli zažili niekoľko neuveriteľných momentov, ako napríklad keď Holubec na chvíľu ukázal svoju svetlú stránku a pomohol zachrániť svojho synovca, alebo keď sa Lene podarilo nafingovať vlastnú smrť. Videli tiež zmenu charakteru u mnohých postáv a vyzerá to tak, že ich to túto sériu čaká znova.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zatiaľ čo je azda najšokujúcejšou zápletkou siedmej série Dunaja, k vašim službám Petrov údajný syn Petrík, vyzerá to tak, že diváci si nebudú môcť túto sériu ani na moment vydýchnuť. Čaká ich totiž ďalší zvrat a vyzerá to tak, že príde skôr, než čakali.

Príde niečo nečakané

Ešte pred začiatkom série Ján Koleník pre portál Markíza.sk prezradil, že túto sériu čaká jeho postavu niečo, čo si rozhodne nik u jeho postavy nevedel predstaviť. Objaví v sebe totiž nečakanú stránku, ktorú v ňom nedokázali vyvolať ani Eva, ani Helga.

Waltera Klausa čaká v siedmej sérii zmena, o ktorej Koleník vopred prezradil, že bude pozitívna a diváci ho uvidia citlivejšieho ako kedykoľvek predtým. „Walterovi a Helge príde do života niečo, čo ich zaskočí. Walter s tým vôbec nepočítal a nebude to dieťa, nebude to milenka. Bude to úplne niečo nečakané,“ prezradil vtedy herec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)

Má tajného brata

Na základe útržkov z posledných epizód si diváci myslia, že odhalili, čo to „niečo nečakané“ je. V diskusii sa väčšina zhodla na tom, že si myslia, že Walter má tajného brata, ktorého rodina skrývala. „Myslím, že malý brat. Môže byť rozdiel 20 rokov. V tej dobe to bývalo, ženy v prechode v 45 – 47 otehotneli a ani o tom zo začiatku nevedeli,“ vysvetlila diváčka.

„Myslím, že má postihnutého brata a matke sľúbil, že sa po jej smrti o neho postará,“ pridala sa ďalšia. Tretia zas tvrdí: „Tiež si myslím, že to bude Walterov brat s Downovým syndrómom a museli ho skrývať pred verejnosťou. Starí ľudia vraveli, že Nemci ako nenávideli židov, tak i ľudí s postihnutím. Preto Walter nechce, aby o ňom vedeli.“

„Áno, práve preto sa tak zmení. A pôjde proti svojim, si myslím. Láska k bratovi!“ skonštatovala štvrtá.