Takýto toast by ste v žiadnom prípade nemali jesť. Ak vám toto vyskočí z hriankovača, nedávajte to do úst

Kým pre niektorých ide o veľmi dobre známy fakt, ďalší možno o ňom aj vedia, no striktne ho nedodržiavajú. Preto veríme, že vás tento článok inšpiruje prehodnotiť to. Pravdepodobne to dobre poznáte — necháte chlieb či toast v hriankovači dlhšie, než je treba, a namiesto príjemného opečenia „vyskočí“ von celý spálený a sfarbený až do čierna. Odborníci však nad touto „lahôdkou“ dvíhajú varovný prst.

Kým niekto by si spálený toast nikdy do úst nedal, sú tu ľudia, ktorí to vidia presne naopak. A na takomto „dobre opečenom“ chlebíku si radi pochutia. Ak to robíte tiež, radšej s tým prestaňte. Portál UNILAD vysvetľuje, prečo to nie je najlepší nápad.

Počuli ste už o Maillardovej reakcii?

Ak nie, teraz vám o nej povieme viac. Ide o reakciu medzi sacharidmi s aminokyselinami či bielkovinami v potravinách. Vďaka tomu dostáva naše jedlo chuť či vôňu, ktoré máme tak radi.

V niektorých produktoch je však prítomná aminokyselina asparagín a jednou z nich je aj chlieb. Pri Maillardovej reakcii vytvára látku zvanú akrylamid, v ktorej tkvie ten problém a dôvod, prečo by ste nikdy nemali jesť spálenú hrianku.

Môže narobiť škodu

Akrylamid je chemická zlúčenina, ktorá je podľa CAMEO Chemicals charakterizovaná ako veľmi toxická, vysvetľuje UNILAD. Okrem iného súvisí napríklad s rozvojom demencie.

Teda ak sa jej vieme vyhnúť, radšej to urobme a chráňme si to najcennejšie, čo máme — svoje zdravie.