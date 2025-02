Takúto iróniu diváci Sľubu rozhodne nečakali. Nechápavo krútia hlavou nad konaním jednej z postáv

Čo by to bol za denný seriál, ak by nebol plný drámy a spletitých situácií? Diváci Sľubu majú v súčasnosti o zábavu postarané, keďže sa vzťahy v seriáli komplikujú a dôvera sa narušuje. Či už ide o mamu so synom alebo manželov.

Okrem toho, že je seriál Sľub najmä dobovým počinom, keďže divákov preniesol do osemdesiatych rokov, mnohí ho vnímali aj ako rodinný seriál, keďže vo vysielaní nahradil Mamu na prenájom. Hoci sa tak väčšina divákov tešila najmä na tú pozitívnu nôtu tohto obdobia, zdá sa, že sa zmráka na horšie časy. Bartošovcom sa totiž rozpadá manželstvo a už padli aj slová o rozvode.

Jedna veľká irónia

Situácia u Bartošovcov sa stále neupokojuje. Konečne sa im podarilo vyriešiť problém s Adamkom a osobitnou školou, no teraz dostáva ranu manželstvo jeho rodičov. Hlava rodiny Roman totiž podozrieva svoju manželku z toho, že ho podvádza. Nie je to pritom tak dávno, čo diváci na obrazovkách sledovali jeho vlastnú aféru. Jeho podozrenie a reakciu naň tak považujú za jednu veľkú iróniu.

„Bartoš sa snaží obviňovaním svojej ženy ospravedlniť svoj prešľap. Trápi ho svedomie a týmto presvedčovaním seba, ale aj okolia, chce odpútať pozornosť od svojej chyby,“ konštatuje diváčka v komentároch.

„Nech sa Roman zožiera pre to, čo spravil. Samozrejme, že ho Marcelka nepodvádza, Štefan sa jej až hnusí, myslím. Neurobila by to ani vtedy, keby bol Adamko preradený do osobitnej školy,“ argumentuje druhá. Tretia píše: „Marcelka je čistá! Len pán primátor nemá čisté svedomie.“

Aféru medzi doktorom Bartošom a doktorkou Hanzelovou pritom mnohí nečakali a v komentároch dokonca priznali, ako veľmi ich zaskočila. „Týmto ste dosť pokazili príjemný pocit z rodinného seriálu, aký som dovtedy mala,“ odkázala pobúrená diváčka. „Neskutočne ma to vytočilo a pani doktorka si myslí, že spolu už chodia,“ pridala sa ďalšia, ktorá nemohla uveriť vlastným očiam.

Tretia skonštatovala: „Aaaaa, už to začína, klasika, každý s každým. Dalo sa to čakať, vyzeralo to na nádejný seriál a zase nič z toho.“