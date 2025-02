Diváci Sľubu prichádzajú so sťažnosťami. Hoci má seriál naďalej veľký úspech, jedna vec im začína prekážať

V súčasnosti je ponuka domácich seriálov naozaj pestrá. V pondelok sa k nej navyše pridal ďalší seriál z dielne TV Markíza s názvom Vina, ktorý mal skutočne výborné ohlasy. Avšak čo sa týka seriálu Sľub, popri chválach zaznieva v poslednej dobe aj kritika.

Nie je to prvýkrát, čo diváci Sľubu vyslovili svoj nesúhlas, pokiaľ ide o tento seriál. Prvotne sa sťažovali len na chyby, najmä na to, že postavy v októbri nosia letné oblečenie, no odvtedy našli viac odvahy a poukázali na všetko, čo im po čase začalo prekážať. Nejde pritom o žiadnu konkrétnu situáciu či postavu, problém je všeobecný.

Čo im prekáža?

Ako už je na sociálnych sieťach zvykom, diváci sa nahrnuli do komentárov, aby vysvetlili, čo im v poslednej dobe začína na seriáli Sľub prekážať. Urobili tak pod príspevkom, ktorý zachytáva scénu zo seriálu, v ktorej Michal zisťuje, že nie je pozvaný na Kubkovu narodeninovú oslavu.

„Veľmi sa to už naťahuje, pravdupovediac, už ma to nebaví sledovať. A seriál vyzeral byť od začiatku fajn,“ odkazuje diváčka. Niekto ďalší sa hneď pridal: „A taký „pohodičkový“ seriál to vyzeral byť. Pomaly každý každému klame, vyhráža sa, vydiera. Ľudia sa tešili, že si pri ňom oddýchnu. Namiesto toho sú nas*aní a rozčúlení. Tiež zvažujem, že nebudem sledovať.“

„Tiež som sklamaná, že sa niektoré veci naťahujú ako guma v gatiach… Mám pocit, že náročky, aby mali čo riešiť v ďalších častiach, že nevedia čo tam dať iné… Či?“ pýta sa tretia.

V komentároch sa však objavilo aj vysvetlenie: „Je to denný seriál, musí sa naťahovať…“ A niekto iný zas poznamenal: „Nepodceňujte scenáristov a režisérov, nebojte sa, dobre vedia, čo majú nakrúcať.“

Ako nás však informovala televízia Markíza, v utorok sa podvečerný rodinný seriál Sľub stal v hlavnej, obchodne podstatnej cieľovej skupine 14-56 absolútne najsledovanejším programom dňa v rámci celého trhu. Sledovanosť mu tak rozhodne nechýba, a hoci sa niektorí diváci sťažujú, že sa začína dej príliš naťahovať, zdá sa, že stále pokračujú v sledovaní a čakajú, či to takto bude aj naďalej.

„Divácky najúspešnejším programom utorka sa v komerčnej cieľovej skupine 14-56 stal čoraz obľúbenejší denný rodinný seriál Sľub, ktorý si pripísal jeden z najvyšších ratingov 8,8 % a doposiaľ druhý najlepší trhový podiel 34,7 %. Zaujímavé príbehy populárnych seriálových postáv zo zlomového obdobia 80. rokov si včera zaplo až 611-tisíc divákov (AvRch v CS 12+), celkovo si ju vychutnalo skvelých 499-tisíc divákov starších ako 12 rokov,“ poskytla nám tiež informácie televízia.

Seriál Sľub tak skutočne o verných fanúšikov nemá núdzu, a aj keď niektorí sledujú až príliš pozorne a všímajú si chyby a nedostatky, vyzerá to tak, že nostalgia z tohto obdobia prevláda a umocňuje zážitok zo sledovania.