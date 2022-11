Takto vyzerá fanúšikovská dedina v Katare, kde sa za noc zaplatí 200 eur. Izby sú ako väzenie so špinavou vodou

Majstrovstvá sveta vo futbale v Katare začali včera, no kritiky na tento futbalový sviatok sa ozývajú už dlhšie. Nejde iba o porušovanie ľudských práv, či o problémy s predajom alkoholu, ale aj o podmienky vytvorené pre návštevníkov majstrovstiev. A tie nie sú vôbec ideálne.

Dedina ako pre trestancov

Článok portálu Daily Mail deň pred začatím MS v Katare ukázal ďalšie problémy a nevrhá dobré svetlo na usporiadateľa. Odhalil zábery ako hromady sutín, potrhané trávnaté koberce či technické stroje, ktoré mali byť už dávno mimo fanúšikovskej dediny Rawdat Al Jahhaniya, ktorá sa stala domovom Anglicka a Walesu na majstrovstvách sveta.

£175 per night for this World Cup fan village in Qatar. Crazy 🤯 –#Bet9jaQatar2022pic.twitter.com/XlFjnzIlnP — Bet9ja (@Bet9jaOfficial) November 21, 2022

The Guardian píše, že sľúbené vybavenie, ako je fitness centrum, divadlo a tenisový kurt by tu fanúšikovia hľadali márne. Ubytovanie vo fanúšikovskej dedine stojí v prepočte až 200 eur.

Izby v stanoch so zakalenou vodou

Malé izby sa nachádzajú v lepších prípadoch v kontajneroch, no často sú to iba skromne zariadené plastové stany. Najväčším problémom je ale teplo. Malé klimatizačné jednotky nedokážu vychladiť priestor a keďže vydávajú hrozný rachot, v noci sú takmer nepoužiteľné.

Qatars fan village looks like FYRE festival 2.0 🙈 #Qatar pic.twitter.com/oHGpTvanYt — BTCandME (@BTCandME) November 19, 2022

Ľudia aj preto píšu, že to tam vyzerá ako v karanténnom tábore, či ako vo väzení. Niekto tiež uviedol: „Bol som pracovať na mieste uprostred ničoho a boli tam oveľa lepšie podmienky a to mi za to ešte platili.“

Ten, kto má šťastie a má vo svojom skromnom ubytovaní aj WC a sprchu, tak ho môže prekvapiť voda, ktorá nemusí byť vždy číra. Ľudia sa v nej boja čo i len umyť zuby.

Breakfast is served! 🇶🇦 Qatar World Cup fan village breakfast for all travelling fans. 💷 Part of the £200 per night cost https://t.co/gP9ldg6gUi pic.twitter.com/wEAOoOdolR — 𝙢 patín piti 🛴 (@__marta) November 21, 2022

Postele v izbách sú úzke a tvrdé, opisuje Times. „Sú tvrdé ako skala, pokojne môžete spať aj na podlahe,“ opisuje jeden z fanúšikov a prezradil, že nikdy nebol ešte ubytovaný na takom nepríjemnom mieste.

Tiež spomína, že klimatizácia zvukom pripomína stíhačku a že celý deň je vo vnútri 27 stupňov Celzia, pričom v noci je nemožné ju mať zapnutú. „Sme tu na 10 dní a je to nočná mora. Mohlo by to byť v poriadku, ak by to bolo na jednu alebo dve noci, ale na dlhšie je to strašné„.