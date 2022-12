Argentína detronizovala Francúzov a je novým majstrom sveta. Získava aj odmenu 42 miliónov dolárov

Futbalisti Argentíny sa tretíkrát v histórii stali majstrami sveta, po rokoch 1978 a 1986 získali titul aj v roku 2022 na šampionáte v Katare. Zverenci trénera Lionela Scaloniho v nedeľňajšom finálovom súboji XXII. majstrovstiev sveta zdolali obhajcov prvenstva Francúzov.

V riadnom hracom čase za Argentínčanov skórovali v prvom polčase Lionel Messi a Ángel di María, za Francúzov v druhej štyridsaťpäťminútovke skóroval dvakrát Kylian Mbappé. V predĺžení poslal juhoamerickým tím do vedenia Messi, ale vyrovnanie zariadil Mbappé. V rozstrele uspeli všetci štyri exekútori na argentínskej strane, no na francúzskej dvaja zlyhali. Nedeľňajší úspech Argentínčanov na štadióne v Lusaile znamená, že „Les Bleus“ v play-off MS našli premožiteľa po siedmich úspechoch bez prerušenia.

Viac titulov ako Argentínčania majú na svojom konte už len Brazílčania (5) a Nemci s Talianmi (po 4). Francúzi zostali s výberom Uruguaja na dvoch tituloch. Francúzi z rozhodujúceho súboja svetového šampionátu odišli druhýkrát so sklonenými hlavami, predtým aj v roku 2006.

Argentínčania a Francúzi proti sebe absolvovali štvrtý duel na fóre MS, pričom juhoamerický tím predtým dvakrát uspel v skupinovej časti a európsky na predchádzajúcom šampionáte v osemfinále na ceste za titulom. V trinástom vzájomnom súboji sa v nedeľu zrodil siedmy úspech Argentínčanov.

Francúzom sa sa podarilo vyrovnať stav na 2:2

Prvý polčas na štadióne v Lusaile patril Argentínčanom. Obhajcom titulu smerom dopredu nedovolili takmer nič, Francúzi nemali ani jeden strelecký pokus. Juhoamerický tím mal striel až šesť, polovica smerovala na bránku súpera a dve lopty skončili za gólmanom Hugom Llorisom. V 23. minúte otvoril skóre finálového stretnutia Lionel Messi z pokutového kopu, ktorý poľský arbiter Szymon Marciniak nariadil po zákroku Osmaneho Dembélého na Ángela di Maríu v pokutovom území. A bol to práve Di María, ktorý o 13 minút neskôr prestrelil francúzskeho brankára a Argentínčania viedli 2:0.

S pribúdajúcim časom sa zdalo, že Francúzi nebudú schopní nič spraviť s vývojom finále, veď prvú strelu mali až v 68. minúte. Opak bol však pravdou. Faul Nicolása Otamendiho na striedajúceho Randala Kola Muaniho totiž znamenal pokutový kopu, ktorý premenil Kylian Mbappé a ten istý hráč o dve minúty neskôr po narážačke s Marcusom Thuramom vyrovnal na 2:2.

Nasledovalo dramatické predĺženie

Keďže do konca riadneho hracieho času už gól nepadol napriek šanciam na oboch stranách, ôsmykrát v histórii dospelo finále MS do predĺženia. V jeho prvej časti spálil dve šance striedajúci argentínsky reprezentant Lautaro Martínez. V druhej časti po rýchlej akcii zneškodnil Lloris aj jeho pokus z pravej strany pokutového územia, ale na dorážku Messiho už bol krátky. Francúzov však vrátil do hry Mbappé, ktorý sa v 118. minúte presadil z pokutového kopu po hre rukou Gonzala Montiela.

Pokutové kopy rozhodli o novom majstrovi

Tretíkrát v histórii museli o titule rozhodnúť až pokutové kopy. V nich na argentínskej strane uspeli Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes aj Montiel, na opačnej strane brankára Emiliana Martíneza prekonali Mbappé aj Kolo Muani, no zlyhali Kingsley Coman aj Aurélien Tchouaméni.

Najlepším strelcom MS 2022 sa stal Francúz Mbappé, ktorý mal pred finále rovnako ako Lionel Messi päť presných zásahov, no kým Argentínčan v zápase o titul skóroval dvakrát, jeho spoluhráč z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain si v hodnotení kanonierov polepšil o tri góly.

Kapitán argentínskeho tímu Lionel Messi sa v nedeľu stal rekordérom MS, keď na tomto fóre si pripísal už 26. štart a na čele tejto štatistiky sa odpútal od legendárneho Nemca Lothara Matthäusa. Messi mal pred MS 2022 na svojom konte 19 duelov, v Katare pridal ďalších sedem. Tridsaťpäťročný útočník francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain sa tiež stal prvým hráčom, ktorý na MS skóroval v skupinovej časti a vo vyraďovačke dal gól v osemfinále, štvrťfinále, semifinále aj finále. Messi do bohatej zbierky svojich úspechov pridal ten najcennejší, keďže výber svojej krajiny dotiahol k titulu majstrov sveta.

Aj naďalej platí, že zlato z MS berú iba výbery z dvoch konfederácií. Po nedeli majú 10 titulov reprezentácie z Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL), tímy v pôsobnosti Európskej futbalovej únie (UEFA) ich získali zatiaľ 12.

Argentína získava 42 miliónov dolárov

Noví šampióni dostanú za zisku titulu odmenu 42 miliónov USD od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), zdolaní finalisti získajú 30 miliónov USD. Chorváti za bronz berú 27 miliónov USD a Maročania za 4. priečku získali odmenu 25 miliónov dolárov. FIFA v súvislosti s MS 2022 rozdelí sumu až 440 miliónov USD.