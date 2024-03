Johnny Depp má na krku ďalšie obvinenie: Herečka tvrdí, že ju počas nakrúcania slovne napádal a urážal, mala z neho strach

Už je to nejaký ten piatok, keď bulvárne médiá vo veľkom písali o ostro sledovanom súdnom spore medzi hollywoodskym hercom Johnnym Deppom a jeho exmanželkou, tiež herečkou, Amber Heard. Tá ho obvinila z napadnutia a domáceho násilia. V tomto prípade súd rozhodol v prospech Deppa. Zdá sa ale, že herec má toho na rováši viac. Najnovšieho ho zo slovného napadnutia a vyhrážania sa obvinila bývalá herecká kolegyňa. Na tú mal zaútočiť počas nakrúcania spoločného filmu ešte v roku 2001.

Meno Lola Glaudini zrejme veľa napovie len fanúšikom seriálov. Dnes 52-ročnú americkú herečku sme mali v minulosti možnosť vidieť v úspešných televíznych počinoch ako Myšlienky vraha (Criminal Minds), Agenti S.H.I.E.LD. (Agents of S.H.I.E.L.D.) či v Sopranovcoch (The Sopranos). Za sebou má ale aj účinkovanie vo filmových produkciách, pričom jej azda najznámejším počinom je snímka Kokaín (Blow), dnes už zosnulého režiséra Teda Demma.

Glaudini v ňom účinkovala po boku veľkých hviezd ako Johnny Depp či Penelope Cruz. Aj keď stvárnila relatívne malú postavu, podarilo sa jej nakrútiť aj scény s Deppom. No a práve na prácu s ním si Glaudini spomenula počas účinkovania v podcaste Powerful Truth Angels, píše web New Musical Express.

Nadávky a útok prstom

Herečka priznala nepríjemnú skúsenosť s Deppom počas nakrúcania jednej zo scén, ktorú hollywoodsky herec, viackrát obvinený z neprimeraného správania, zbytočne vyhrotil. Glaudini prezradila, že z neho mala po incidente strach.

Všetko sa podľa jej slov odohralo hneď počas jej prvého filmovacieho dňa priamo na pľaci. S Johnnym sa vtedy ešte nikdy nestretla a ako tvrdí, konala podľa pokynov režiséra. Ten jej povedal, že akonáhle Johnny predvedie svoj monológ a povie jedno konkrétne slovo, má sa začať smiať, akoby jej niekto práve povedal tú najsmiešnejšiu vec. Glaudini tak aj urobila.

„Povedal svoj monológ a zasmiala som sa,“ povedala v podcaste herečka. To, čo nasledovalo, však nečakala. Keď režisér zakričal „STRIH“, Depp mal k herečke podísť a prstom jej štuchnúť do tváre so slovami: „Kto si, ku**a, myslíš, že si? Drž hubu. Som tu a snažím sa, ku**a, povedať svoje slová a ty ma rozptyľuješ. Zas*aná krava. Och, teraz to nie je také zábavné? Teraz budeš ticho? Teraz budeš, ku*a, držať hubu? Tak ticho, ako si teraz, tak, ku**a, aj zostaneš!“

Ako ďalej Glaudini uviedla, dovtedy robila len nezávislé filmy a televíznu tvorbu. Pracovať s Johnnym bolo pre ňu veľkým snom a on jej spravil toto. „Jediné, čo jej v tej chvíli prebehlo hlavou, bolo: „Neplač, neplač, neplač“. Čo je na tom zarážajúce najviac, režisér, ktorý videl, ako Johnny k Lole naštvaný pribehol, nič nespravil, nijak nezasiahol.

Prepáč bez „Prepáč“

Glaudini o tomto zážitku povedala aj svojmu otcovi a ten jej dal len dve rady. Buď Deppovi povie, že so sebou nenechá takto zametať, alebo mu nedá najavo, že ju jeho slová nejako ranili. Keď neskôr stretla Deppa na pľaci, rozhodla sa postupovať podľa druhej rady. Ako prezradila, Depp sa jej za celú nepríjemnosť aj ospravedlnil, nie priamo, no povedal, že v tej chvíli bol stále vo svojej postave a nevedel, čo to do neho vošlo. Lola zachovala chladnú hlavu a nedala vedieť, že ju to celé štve a bojí sa ho. Povedala len, že si na to už ani nespomína.

Z opisu herečky to ale vyznieva, že Johnnymu očividne na pľaci rupli nervy, pretože nevedel o pokyne, ktorý dal režisér jeho kolegyni. Smutné je, že v danej chvíli nezasiahol ani on, ani nikto zo štábu.

Herečka sa, samozrejme, nechystá s Deppom súdiť. Chcela len dať vedieť, aký Johnny vie byť.