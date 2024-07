Takto ste Tomáša Klusa ešte nevideli. Fanúšikovia z neho išli do kolien, všetci pozerali na jeho zadok

Český spevák často dokazuje, že okrem hudobného talentu má aj zmysel pre humor. Najnovšie sa rozhodol namiesto vtipov vytasiť svoj zadok a reakcie na seba nenechali dlho čakať.

Spevák Tomáš Klus obsadil druhé miesto v hitparáde Frekvence 1 a rozhodol sa to poriadne osláviť. Ako poďakovanie za hlasy pridal video, na ktorom sa natriasa a vyhlásil letnú výzvu. Fanúšikov vyzval, aby sa zapojili do video výzvy s tým, že za odmenu sľúbil niečo nečakané. Či už ide o vtip, alebo reálnu súťaž, jedno je isté – všetkých maximálne pobavil.

Zavrtel zadkom

Ak ste si nikdy nemysleli, že uvidíte Tomáša Klusa twerkovať, ste na omyle. Na najnovšom videu totiž natriasa zadkom v plavkách, ktoré si zarezal do zadku tak, že z nich vytvoril tangá.

„Malo to byť obyčajné poďakovanie za hlasy na Frekvence 1, ale na to je to príliš veľká prdel. Takže letná výzva: nahraj video na refrén novej piesne OOO a najvtipnejší výherca si zatwerkuje s Tomom na pódiu na ľubovoľnom koncerte!“ stojí v popise videa.

Či sa ľudia do tejto výhry zapoja, je otázne, no jedno je jasné – video Klusových fanúšikov riadne pobavilo a reakcie na seba nenechali dlho čakať. „Láska, prečo ti ten refrén hrá furt dokola? Ehm…“ napísala fanúšička, naznačujúc, že si toto video nepozrela len raz.

„Umieram od smiechu. Chcelo to gule ukázať polky! Neverila by som… ale teraz už verím všetkému! Je to super! A je vypracovaný! Najskôr z toho hopsania po koncertoch,“ pridala sa druhá.

„Super polky, pustila som si to dvakrát,“ priznala tretia a ďalšia dodala: „Ty kokos, plačem. Táto šibnutosť je za mňa sexy. Riť dobrá, ale schopnosť mať na háku je top, to nevie každý.“