Virálne video princeznej Kate znepokojilo mnohých fanúšikov. Rozplakala sa na verejnosti a niektorí si myslia, že poznajú dôvod

Virálne video princeznej Kate rozrušilo mnohých fanúšikov. Je na ňom budúca kráľovná, ako sa snaží udržať slzy a krúti ústami, ako počas plaču.

Na video upozornil portál Brightside. Kate sa výnimočne objavila na verejnosti počas mužského finále no Wimbledone, čo znamenalo jej prvé verejné vystúpenie od podujatia Trooping the Colour, kráľovských osláv, ktoré sa uskutočnili v polovici júna. Princezná uchvátila dav v krásnych fialových šatách od Safiyaa a na udalosti sa zúčastnila po boku svojej sestry Pippy a dcéry princeznej Charlotte.

Dojalo ju vrelé privítanie?

Keď prišli, trojicu privítal standing ovation a toto gesto viditeľne Kate dojalo. Nadšené prijatie a podpora verejnosti sa jej veľmi dotkla. Kým Kate mohli ľudia vidieť, ako sa rozpráva so svojou rodinou, verejnosť si hneď všimla aj niečo iné. V jednej chvíli to vyzeralo, že princezná plače, zakrýva si oči slnečnými okuliarmi, no ústa sa jej viditeľne krútili, presne ako uprostred plaču.

Rozplakala sa

Tento moment mnohých ľudí zasiahol, niektorí sa veľmi čudovali, že plače. Daktorí si mysleli, že ju jednoducho dojalo vrelé prijatie, ktoré dostala po tom, ako bola tak dlho mimo dohľadu verejnosti. Niektorí si myslia, že ju dojalo to, že po dlhom čase robí niečo normálne, no ďalší si zase myslia, že jej boj s chorobou ju už vyčerpáva.

„Je milovaná a dnes to cítila.“ „Za slnečnými okuliarmi sa skrýva veľká bolesť.“ Samozrejme, okrem videa neexistujú žiadne dôkazy toho, že Kate plakala a už vôbec nie dôvod, ktorý je za tým.