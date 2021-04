Také “šťastie” ako on, nemal nikto: Tohto muža zasiahol blesk až 7-krát. Všetky nehody prežil

Šanca, že vás počas života trafí blesk, je presne 1 ku 15 000. Smrteľných zásahov je 10 %. Aké veľké šťastie, alebo lepšie povedané smolu, musel mať muž menom Roy Sullivan, ktorého v rôznych etapách života blesk trafil až 7-krát? Nuž, pomerne veľké. On však všetky zásahy nielen prežil, ale s týmto rekordom sa tiež zapísal aj do Guinessovej knihy rekordov.

Počas 71 rokov života sa toho dá stihnúť pomerne dosť. Máte možnosť vidieť svet, prečítať stovky, tí šikovnejší až tisícky, kníh, zažiť rôzne zážitky, spoznať stovky ľudí, veľa sa naučiť a mnohým si preskákať. Roy Sullivan však zažil o niečo viac, než ktokoľvek iný.

Okrem toho, že nežil počas práve najjednoduchšieho obdobia histórie ľudstva, tiež na vlastnej koži okúsil – a hneď sedemkrát (!) – aké to je byť doslova na hrane života. Počas 71 rokov ho v rôznych etapách života priamo zasiahol blesk až spomínaných 7-krát. A je dosť možné, že to bolo aj o jedenkrát navyše, len ten jeden už nedokázal overiť, pretože sa mal stať v jeho detstve. Nie darmo si preto vyslúžil prezývku “ľudský bleskozvod”.

Most lightning strikes survived#OnThisDay in 1972 Roy Sullivan's hair was set on fire by a lightning strike – the third occasion that Roy had been struck. The unfortunate park ranger from Virginia, USA survived a total of seven lighting strikes during his lifetime 🌩️ pic.twitter.com/jIcrIPzJP1 — Guinness World Records (@GWR) April 16, 2018

Roy Sullivan sa narodil vo februári 1912 a, pravdu povediac, viedol pomerne bežný život. V roku 1936 sa zamestnal ako strážca národného parku Shenandoah vo Virginii. A aj vďaka práci sa neraz musel potýkať s nástrahami prírody a užil si nemálo vzruchu, keďže ako píše web IFL Science, práve v národnom parku mal bojovať počas celej kariéry s viac ako 20 medveďmi. A aj toto na životnom príbehu Roya Sullivana pridáva na atraktivite.

“Tenkrát poprvé…”

Vôbec prvýkrát ho blesk zasiahol v roku 1942, keď mal len niekoľko týždňov po tridsiatke. Roy sa vtedy ukrýval pred búrkou na požiarnej rozhľadni, ktorá ešte – na jeho smolu – nemala nainštalované bleskozvody. Neveril, že by sa niečo zlé mohlo stať, aj keď mal pred búrkami rešpekt. O malú chvíľu sa ale stalo niečo, čo nečakal – vežu zasiahlo dovedna sedem bleskov a tá sa razom ocitla v plameňoch.

Rozhodol sa ju preto opustiť, pretože na mieste mohol zhorieť zaživa. Ako neskôr médiám prezradil, utekal z nej najrýchlejšie, ako vedel, búrka a jej blesky však boli rýchlejšie a jeden ďalší ho takmer okamžite po vybehnutí z horiacej konštrukcie zasiahol.

Podľa Roya to bola jedna z najhorších bolestí, aké kedy zažil. Našťastie sa tento incident zaobišiel bez vážnejších zranení a blesk len mu trošku popálil nohu a vypálil dieru do topánky, pričom z chodidla sa mu začala liať krv. Roy si myslel, že smolu si už vyčerpal, no blesky sa stali akýmsi jeho prekliatím.

O 27 rokov neskôr

Druhýkrát bol bleskom zasiahnutý o 27 rokov neskôr. Pri jazde nákladiakom po horskej ceste Roya opäť zastihla búrka. Veril však, že v aute je chránený, pretože za normálnych okolností je vozidlo niečo ako faradayova klietka. V prípade, že by ho aj zasiahol blesk, elektrický prúd bude smerovaný okolo vnútra vozidla a bude vybíjať ho do zeme. Roy však spravil osudovú chybu.

Keď si všimol, ako do dvoch stromov popri ceste udreli dva blesky, veril, že to zvládne. Zabudol však, že má sklopené obidve okná, a tak blesk mohol pokojne prejsť vnútrom vozidla a zasiahnuť jeho vodiča. A to sa aj stalo.

Aj tento incident však Roy akoby zázrakom prežil. Odniesli si to „len“ jeho vlasy, obočie, náramkové hodinky a nákladiak, ktorý po tom, ako Roy zostal v bezvedomí, sa zrútil (ale viac-menej bezpečne) do priekopy.

V bezpečí nebol ani doma na dvore

Normálny človek by si povedal, že dvakrát a dosť. Toto ale nebol prípad Sullivana, ktorého si blesky našli aj v bezpečí jeho domova. Tretí zásah „absolvoval“ priamo v záhrade svojho domu, navyše počas pekného a relatívne slnečného dňa. Blesk ho z čista jasna zasiahol do ramena a zásah ho údajne až vyniesol do vzduchu. Aj tento zásah z roku 1970 Roy prežil.

Blesky akoby doslova priťahoval

Keď vás trikrát za život trafí blesk priamo do tela, zrejme už začnete premýšľať nad tým, čo zlé ste niekomu v minulosti vyviedli, že vás sám Boh takto trestá. Roya však netrestal Boh samotný, mal len skrátka smolu, že blesky akoby priťahoval.

O dva roky po incidente na záhrade ho blesk znova zasiahol a opäť počas pracovnej doby. Bol práve v budove správy parku Shenandoah, keď tú zasiahol blesk. V tom momente Roy začul zvláštne syčanie, čo si myslel, že bol následok zásahu bleskom. Ako povedal, „našťastie“ to boli opäť „len“ jeho vlasy. Ľahko sa ošetril a sám sa odviezol do nemocnice.

Nočné mory ako následok

Po štyroch zásahoch už začal mať Roy aj divné sny o zásahoch bleskom a je pochopiteľné, že sa bál, že raz už toľko šťastia ako minule, mať nemusí.

V roku 1973 tak pred búrkami už doslova utekal – prakticky vždy, keď sa v nejakej ocitol. Jeho strach však nadobudol také rozmery, až mal pocit, že ho búrkové mraky plné bleskov doslova prenasledujú.

Počas jednej búrky v spomínanom roku sa mu mrakom napokon uniknúť podarilo. Keď však vystúpil z auta, zasiahol ho ďalší blesk do ruky a z jeho tela vyšiel cez topánku. Akoby zázrakom aj piaty priamy zásah bleskom prežil a jeho nočné mory o zásahoch bleskom prestali.

Veril, že to je znamenie a už nikdy sa situácia nezopakuje. Opak bol však pravdou a blesk Roya následne zasiahol o tri roky neskôr, čo sa skončilo vytknutým členkom a opäť zhorenými vlasmi.

Okrem bleskov naňho útočili aj medvede

Posledný a najdesivejší zásah bleskom však zažil v roku 1977 na rybačke, čo sa v jeho prípade už naozaj mohlo skončiť fatálne, keďže nielen zásah bleskom bolo to, proti čomu sa musel chudák Roy zachraňovať.

Po poslednom zásahu bleskom Roy skončil opäť so zhorenými vlasmi, tentokrát ale aj s popáleninami hrudníka a brucha. Už zvyknutý sa opäť pobral naspäť k autu, kde ale natrafil na nepríjemnosť – medveďa, ktorý naňho zaútočil. Royovi sa však podarilo ho odohnať palicou. Ako neskôr povedal, za život bol zasiahnutý bleskom sedemkrát, s medveďom mal čo do činenia celkovo až 22-krát.

Smolu mala aj manželka, napokon sa zastrelil

Royove príhody môžu niekomu vyznieť ako len veľmi zvláštne náhody. Ešte zvláštnejšie je, že Roy všetky tieto zásahy prežil a bez vážnejších zranení. Nebol to však len on, koho blesky v jeho okolí zasiahli. Aj jeho manželku totiž raz trafil blesk, keď vešala vypratú bielizeň na dvore ich domu. V blízkosti bol aj Roy, toho ale vtedy blesky akoby zázrakom ušetrili. Aj ona zásah bleskom prežila.

Roy Sullivan je vďaka týmto udalostiam zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako jediný človek, ktorému sa podarilo prežiť 7 zásahov bleskami. Tie sa mu ale napokon nestali vôbec osudnými. Zomrel vo veku 71 rokov 28. septembra 1981 po tom, čo sa sám strelil zbraňou do hlavy. Dôvodom mala byť neopätovaná láska.