Tak toto ste ešte nevideli. Pozrite si fascinujúce video zatmenia Slnka na Marse

Tak, ako zatmenie Slnka môžeme pozorovať na Zemi vďaka nášmu Mesiacu, ktorý ho v určitých ojedinelých chvíľach dokáže čiastočne či dokonca úplne prekryť, podobný jav sa vďaka dvom mesiacom odohráva aj na našej susednej planéte Mars. A rover Perseverance od NASA túto udalosť zachytil na svoju kameru.

Rover Perseverance, ako píše portál Science Alert, sledoval, ako mesiac Fobos v tvare zemiaka prechádzal popred Slnko. Rover si tento okamih vychutnal z krátera Jezero.

Samotný jav zatmenia bolo možné zachytiť použitím kamerového systému Mastcam-Z s vysokým rozlíšením. NASA tvrdí, že výsledkom je najviac priblížené pozorovanie zatmenia Slnka s najvyššou snímkovou frekvenciou, aké kedy bolo nasnímané z povrchu Marsu.

Zatmenie sa odohralo 2. apríla 2022 a trvalo niečo vyše 40 sekúnd. Čas, ktorý Fobos potrebuje na zatmenie Slnka je oveľa kratší ako typické zatmenie Slnka na Zemi. Je to preto, lebo Fobos je 157-násobne menší ako Mesiac. Kvôli veľkosti tiež Fobos nedokáže prekryť celé Slnko.

Systém Mastcam-Z má špeciálne solárne filtre, vďaka ktorým môže bez problémov skúmať Slnko. Video má dokonca také vysoké rozlíšenie, že na Slnku sú dokonca viditeľné aj slnečné škvrny.

Truly fascinating. I zoomed in with my Mastcam-Z camera on a Phobos solar eclipse. This detailed video can help scientists on my team better understand the Martian moon’s orbit and how its gravity affects the interior of Mars, including its crust & mantle. https://t.co/jVdJ4UwhDx pic.twitter.com/q45HwKwLIS

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 20, 2022