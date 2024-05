Tajomný kód nachádzajúci sa na starých asýrskych chrámoch mohol byť konečne rozlúštený. Toto mal znamenať

Zdá sa, že staroveký kód pozostávajúci z obrázkov, ktorý priťahuje pozornosť historikov už viac ako storočie, konečne rozlúštili. Toto zistenie nám poskytuje ďalší pohľad na kedysi veľkú a mocnú Asýrsku ríšu.

Asýria bola kedysi mocná ríša zahŕňajúca územia dnešného Iraku, časti Iránu, Turecka a Sýrie. Spomínaný staroveký kód obrázkov sa nachádza na niekoľkých miestach v chrámoch v Dúr Šarrukíne, čo je dnešný Chorsábád. Kedysi to bolo hlavné a veľmi významné mesto Asýrie.

Kód pozostáva zo symbolov v podobe leva, figovníka a pluhu v krátkom zápise, pričom, ak sa za levom nachádza ešte vták a býk, ide o dlhší zápis, uvádza Science Alert.

Odkaz na kráľa

O symboloch v chráme sa dlho diskutovalo a netušilo sa, čo majú znamenať. Ako ale informuje správa Americkej spoločnosti pre zámorský výskum, tieto symboly označujú významného kráľa Sargona II., ktorý vládol Asýrskej ríši v rokoch 721 až 704 pred Kristom. Historik Martin Worthington z Trinity College Dublin v Írsku zistil, že tieto symboly pri vyslovení znejú ako Sargonovo meno, pričom sa odkazuje aj na súhvezdie so zámerom vzdať úctu kráľovi a priradiť ho k bohom.

Významné je, že táto interpretácia platí aj pre krátky, aj pre dlhý zápis. Worthington vysvetľuje, že asýrske slovo „figovník“ znie ako „čeľusť“, ktorým označovali súhvezdia. Päť symbolov spolu označovalo umiestnenie Sargonovho mena na nebesá, čo robilo z kráľa nesmrteľného. Aj symbol leva prepájal Sargona s kráľmi a rovnako tak aj iné symboly v kóde.

Asýrčania tak prepojili vizuálne symboly, ktoré sú kráľovské a pri vyslovení znejú ako Sargonovo meno. V kratšom zápise znejú iba ako Sargon a v tom dlhšom ho umiestňujú na nebesá.

Zdá sa, že záhada na stenách chrámu je vyriešená a síce Worthington nemá ako dokázať svoju teóriu, že to tak naozaj je. To, že to funguje pre päťsymbolovú aj trojsymbolovú verziu, mu však nepríde ako náhoda.