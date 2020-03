Superpočítač našiel 77 liekov na koronavírus, testujú sa vakcíny a Čína používa robotov. Takto svet bojuje s pandémiou

Celosvetová pandémia koronavírusu ovplyvňuje život stoviek miliónov ľudí po celom svete. Vedci a lekári neúnavne hľadajú nové lieky, ktorými chcú bojovať so zákerným vírusom a bežní ľudia sa snažia chrániť ako vedia, len aby spomalili šírenie nákazy.

Keďže správy o boji s koronavírusom prichádzajú zo všetkých strán, vytvorili sme pre vás sumár nových zaujímavých udalostí, ktoré sa udiali vo svete za posledné dní.

Superpočítač našiel 77 potenciálnych liekov

V boji s koronavírusom sa používajú aj „ťažké“ výpočtové zbrane. Jednou z nich je aj superpočítač, ktorý podľa portálu Futurism identifikoval 77 potenciálnych liekov na COVID-19. Najvýkonnejší počítač sveta našiel 77 zlúčenín, ktoré by sa mohli napojiť na proteín koronavírusu a tým mu znemožniť infikovať bunky.

Vedci následne vyselektovali 7 najvhodnejších kandidátov, ktorí stoja za ďalšie skúmanie. Ako uvádza Jeremy Smith, riaditeľ Oak Ridge National Laboratory, ich práca neznamená, že našli lieky proti koronavírusu, znamená ale to, že urýchľujú výskum a hľadanie toho správneho lieku.

Testy liekov

Kým superpočítač hľadá možné lieky, vo svete prebieha aj ich testovanie. V Číne lekári testujú japonský liek na chrípku, ktorý podľa ich tvrdení prináša veľmi dobré výsledky. Liek v klinických testoch skúšali na 340 pacientoch z Wu-chanu a Šen-čenu. Liek favipiravir, komerčne známy ako Avigan, skrátil dobu liečby ochorenia na približne 4 dní. Dobré výsledky však prináša najmä u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým priebehom, v ťažkých prípadoch až tak dobre nefunguje.

Testy prebehli aj vo Francúzsku a ako informuje portál Tech Crunch, kombinácia antimalaritika hydroxychlorochín a antiobitika azitromycínu u 20 pacientov dokázala významne znížiť množstvo vírusu v tele a tiež skrátiť čas infekcie.

Testovanie vakcín a sekvenovanie genómu

Pred týždňom sa v americkom Seattli začala klinická skúška vakcíny zameranej na ochranu proti novému koronavírusu. Experimentálnu vakcínu dostala prvá účastníčka skúšky. Približne šesť týždňov trvajúcej prvej fázy testovania sa zúčastní 45 zdravých dobrovoľníkov vo veku od 18 do 55 rokov, uviedol vo vyhlásení Národný zdravotnícky inštitút (NHI). Jeho vedci vyvíjali očkovaciu látku s názvom mRNA-1273 spolu s biotechnologickou spoločnosťou Moderna z Cambridge v štáte Massachusetts.

Nezaháľajú však ani iné krajiny. Rusko a aj Taliansko začali nezávisle od seba testovať na zvieratách možnú vakcínu proti novému koronavírusu SARS-CoV-2, ako informuje v dvoch správach TASR. Ako pripomína Reuters, vedecká obec vo všeobecnosti predpokladá, že vývoj vakcíny proti novému koronavírusu bude zdĺhavý. Očakáva sa, že prvé vakcíny vhodné na plošné použitie by sa mali objaviť najskôr o 12 až 18 mesiacov.

Ruskí vedci tiež informovali, že dokázali sekvenovať úplný genóm nového koronavírusu. Podľa agentúry TASS o tom vo štvrtok informovala tlačová služba ruského ministerstva zdravotníctva s tým, že materiál pochádzal od pacienta s chorobou COVID-19 spôsobovanou koronavírusom SARS-CoV-2.

Ako vysvetlil riaditeľ štátneho výskumného ústavu pre chrípkové ochorenia Dmitrij Lioznov, genetická analýza je dôležitá pre pochopenie, ako vznikol nový koronavírus, čo pomôže pri vývoji vakcín a liekov na liečbu.

Do testovania vakcíny sa pustila aj Čína a ako uvádza portál Medical Express, začali ju testovať v rovnakom čase ako aj USA. V testovaní bude zahrnutých 108 účastníkov z mesta Wu-chan.

Čína používa robotov

Aj keď Čína zažíva ústup ochorenia COVID-19, pacientov má stále dosť. Ako informuje portál vtm.zive.cz, v tejto krajine sa rozhodli nasadiť do poľnej nemocnice humanoidných robotov. Tí dokážu pacientom merať teplotu, činnosť srdca či kontrolujú dýchanie. Dokážu tiež nosiť lieky, jedlo či pitie. Navyše tiež tancom môžu baviť pacientov.

Šéf startupu CloudMinds uvádza, že hlavným cieľom týchto robotov je zamedziť šíreniu nákazy. Roboti sa dajú ľahko dezinfikovať a hlavne, narozdiel od lekárov, nemôžu ochorieť. „Robotickí lekári“ sú tak veľkou pomocou pre skutočných lekárov a zdravotníkov, ktorých odľahčujú od týchto prác.

Liek proti koronavírusu môžete vyvinúť aj vy

Mnohí by sme chceli pomôcť v boji s týmto vírusom, no keďže nie sme vedci ani lekári, naše možnosti sú obmedzené. No vďaka aplikácii Folding @ home, ktorá bola vytvorená vedcami na Stanfordskej univerzite, tak môžete urobiť. V skutočnosti funguje už 20 rokov a pomáha s výskumom mnohých chorôb a liečiv.

Stačí si ju nainštalovať na svoj počítač a spustiť ju na pozadí, napríklad, keď budete mať počítač zapnutý, no nebudete na ňom pracovať. Aplikácia používa výkon vášho počítača na simulácie a modelovanie proteínov vírusu, čo sú kľúčové informácie pre vývoj liekov a vakcín. Viac o tom sa môžete dozvedieť v našom predchádzajúcom článku.