Japonský liek na chrípku vykazuje výborné výsledky pri liečbe COVID-19

Čínski lekári testujú liek vyvinutý japonskou dcérskou spoločnosťou Fujifilm na boj proti novým kmeňom chrípky. Ukazuje sa, že by mohol byť účinný aj proti chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje nový koronavírus.

Liek v klinických testoch skúšali na 340 pacientoch z Wu-chanu a Šen-čenu a ako informuje portál The Guardian, testovanie prinieslo povzbudivé výsledky.

„Má vysokú úroveň bezpečnosti a je jednoznačne účinný pri liečbe,“ povedal Zhang Xinmin, úradník čínskeho ministerstva vedy a techniky.

Pri testoch, keď bol liek podávaný pacientom, tak už po 4 dňoch boli negatívni na koronavírus. To je veľký úspech v porovnaní s mediánovou hodnotou 11 dní, keď sa pacienti vyliečili bez podania lieku.

Aj röntgen pľúc ukázal zlepšenie stavu u 91 % pacientov v porovnaní s pacientmi, ktorí liek neužívali.

Liek favipiravir, komerčne známy ako Avigan bol vyvinutý už v roku 2014, no zástupcovia spoločnosti Fujifilm Toyama Chemical, ktorá ho vyvinula, sa zatiaľ odmietli k testom vyjadriť.

Na úspech lieku v čínskych klinických testoch okamžite zareagovala aj burza. Akcie spoločnosti po ohlásení vzrástli takmer o 15 %, keďže investori mu veria a dúfajú, že sa začne používať vo veľkom.

In 2014 I wrote this @NewYorker piece about Favipiravir, an anti-influenza drug developed by FujiFilm subsidiary Toyama Chemical, which seemed to show promise as an emergency Ebola treatment. Now China is saying it is also effective against coronavirus. https://t.co/8IX7xv7Atj

— Joshua Hunt (@viajoshhunt) March 18, 2020