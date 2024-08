Šup do plaviek: Z týchto lacných leteniek len za 18 eur sa vám zatočí hlava, k nádherným plážam sa dostanete za 2 hodiny

Nech to znie akokoľvek šialene, leto sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Ak nemáte ani poňatia o tom, ako rýchlo ubehlo a nechcete si jeho koniec pripustiť, máme pre vás tip, ako si ho predĺžiť. Našli sme lacné letenky na Sardíniu, kde si užijete teplo a more aj v októbri.

Najlacnejšie jednosmerné letenky do mestečka Alghero začínajú na príjemných 18 eurách. Za túto cenovku si môžete na Sardíniu zaletieť 8. a 22. októbra.

Za 70 eur priletíte aj domov

Ceny spiatočných leteniek začínajú na prívetivej sume. Ak vycestujete v spomínanom termíne začiatkom októbra a strávite tu 5 nocí, za cestu tam aj späť dáte 72 eur. Letí sa z Budapešti nízkonákladovkou Ryanair a cesta trvá okolo dvoch hodín.

Alghero leží na severe ostrova a priamo na pobreží Stredozemného mora. Okrem iného si tu užijete nádherné pláže, napríklad Cala Goloritzé či Cala Luna, ale aj dávku histórie. Na Sardínii dokonca môžete navštíviť najväčšiu podmorskú jaskyňu v Stredozemnom mori, Grotta di Nettuno. No prídu si tu na svoje napríklad aj milovníci turistiky.

Teploty nie ďaleko od tridsiatky

Možno vám v hlave vŕta otázka, či stojí za to vyraziť sem na dovolenku v októbri a odpoveď je áno. Teploty síce nie sú také vysoké ako teraz v auguste, no môžu dosahovať až 27 stupňov, čo je viac než dosť na to, aby ste nahodili plavky.