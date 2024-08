Miriam žije 15 rokov v Chorvátsku, vlastní 2 apartmány a prenajíma 60: U Slovákov rozhoduje aj cena, takto ušetríte

Slovenka Miriam Kelecic sa pred viac ako 10 rokmi presťahovala do Chorvátska, konkrétne žije na ostrove Vir, o ktorom ako spomína, v tom čase mnoho ľudí u nás ani len nepočulo. Dnes je tomu inak a zaslúžila sa o to aj Miriam, ktorá tu okrem iného prenajíma apartmány a väčšinu jej klientely tvoria Slováci.

„Všeobecne môžem zhrnúť, že Slováci pri výbere apartmánov na dovolenku začali byť pochopiteľne viac náročnejší,“ vysvetľuje Miriam. Dodáva, že čisté a pohodlné ubytovanie je prioritou a Slováci oceňujú apartmány, ktoré sú dobre udržiavané a ponúkajú komfort​.

Čo predchádzalo tomu, že ste odišli žiť do Chorvátska?

Pred sťahovaním do Chorvátska som cítila túžbu po zmene a nových skúsenostiach. Pracovala som v spoločnosti, ktorá v čase krízy hromadne prepustila zamestnancov, a to bol jeden z podnetov, keď som si uvedomila, že v podstate ma tam nič nedrží. Chorvátsko ma vždy priťahovalo svojou prírodou, kultúrou a životným štýlom. Strávila som tu predtým už nejaké dovolenky a miestnych som si veľmi obľúbila. Za mojím odchodom zo Slovenska stojí môj manžel. Keď som dostala príležitosť presťahovať sa, neváhala som, aj keď som mala obavy.

Ako ste sa zoznámili so svojím chorvátskym manželom a ako dlho tu už žijete?

Zoznámili sme sa počas dovolenky na ostrove Vir. Nezamilovala som sa hneď, ale pekne dlho mi dvoril, cestoval za mnou na Slovensko, až navrhol, že to jednoducho z časového a finančného hľadiska takto ďalej nemôže ísť, vyžiadal si povolenie od mojich rodičov, syna a nakoniec došlo k sťahovaniu. Začiatky boli veľmi ťažké, ale náš vzťah sa prehĺbil do veľkej zaľúbenosti a to nás hnalo a utvrdzovalo, že chceme byť spolu.

V Chorvátsku žijem už pätnásť rokov a momentálne si neviem predstaviť život inde.

Čomu sa v Chorvátsku venujete?

Venujem sa viacerým aktivitám, napríklad prekladateľstvu, predaju a sprostredkovaniu poradenstva ohľadom nehnuteľností, ale mojou hlavnou činnosťou je prenájom apartmánov. Píšem blog Zaži Vir, kde zdieľam svoje skúsenosti a rady pre cestovateľov.

Ako ste sa dostali k prenájmu apartmánov?

