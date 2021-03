Sulík bol na vláde naposledy. Po rokovaní sa už rozlúčil s ministrami, ak sa nič neudeje, podá demisiu

Premiér Igor Matovič je teraz na ťahu a on sa má vyjadriť, či sa rozhodol odstúpiť, aby sa mohlo pokračovať v zmysluplnej vláde. Ak sa svojho postu nevzdá, koaličná SaS vystúpi z vlády. Po utorkovom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to vyhlásil šéf SaS a vicepremiér Richard Sulík.

Matovičovi dáva SaS najneskorší termín do stredy 24. marca. Predstavitelia liberálov sa s prezidentkou bavili už aj o tom, ako bude prebiehať prípadný proces demisie. Dnes počas rokovania vlády Richard Sulík oznámil, že na vláde bol naposledy. Po rokovaniach sa rozlúčil s ministrami.

“Ak sa nič neudeje, budúci týždeň podávajú ministri za SaS demisiu,” povedal Sulík. V pondelok alebo utorok to oznámi aj prezidentke Zuzane Čaputovej. Zo Sulíkových vyjadrení vyplýva, že neverí v odchod premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Naďalej hovorí o ochote rokovať. “My sme pripravení na rokovania, preto sme si dali čas. Ja som aj oslovil viacerých ľudí, keď ešte je potreba si nejaké veci vyjasniť,” povedal Sulík.

Demisiu podajú aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS), ak sa do stredy 24. marca nič neudeje. „Nie sme pripravení byť vo vláde, ktorú vedie Igor Matovič, lebo nemá na to osobnostné, manažérske ani komunikačné predpoklady,” podotkol. Vláda na svojom dnešnom rokovaní predĺžila núdzový stav, ktorý mal končiť v piatok 19. marca. Po rokovaní vlády to potvrdil minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). Dodal, že potvrdiť ho musia aj poslanci Národnej rady SR (NR SR).

Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) je pravdepodobné, že vláda dnes rokovala naposledy v súčasnom zložení. Uviedla to po rokovaní vlády. Ako ďalej vysvetlila, s ohľadom na vývoj udalostí sa jej javí, že zloženie členov vlády asi nebude totožné. Zároveň dodala, že si nevie predstaviť koalíciu bez strany Sloboda a Solidarita (SaS).

eKaranténa sa opäť posúva

Zavedenie eKarantény sa opäť posúva. Vláda totiž v stredu prerušila rokovanie o podmienkach implementácie tohto systému. Materiál predložil minister hospodárstva Richard Sulík. Ten mal za úlohu podľa uznesenia obstarať priamym rokovacím konaním SMS bránu na odosielanie a prijímanie SMS od mobilných operátorov ako aj dodávateľa Callcentra, ktoré by zabezpečovalo používateľskú podporu pri používaní aplikácie.

Ďalšou úlohou bolo priamym rokovacím konaním vybrať dodávateľa pre vývoj a prevádzku systému eKaranténa v hodnote do 150-tis. eur. Šéf rezortu hospodárstva mal zabezpečiť aj obstaranie licencie pre prevádzku systému. Kabinet taktiež chcel uložiť ďalšie úlohy ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ministrovi vnútra a aj Národnému centru zdravotníckych informácií.