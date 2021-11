Stretne sa transgender žena s konzervatívnym kresťanom. Keď sa v knižnici namiesto kníh „požičiavajú“ ľudia

V súčasnej dobe sa popularite tešia najmä knihy, filmy či seriály dostupné online. Stále sa však nájdu aj ľudia, ktorí si radi zájdu do knižnice. A jedna americká organizácia prišla s jedinečným nápadom. Namiesto knihy si tu môžete takpovediac “požičať” človeka.

V tejto knižnici si namiesto kníh požičiavate ľudí

Jedného upršaného rána sa v americkom meste Muncie stretli pri jednom stole dve ženy. Jedna z nich patrila k transgender komunite, kým tá druhá, beloška v strednom veku, bola konzervatívna kresťanka. Ako píše portál CNN, stretnutie spočiatku neprebiehalo hladko, keď transgender žena dvihla ruku a chcela ju druhej žene podať, tá ju odmietla. „Chcem, aby si vedela, že som konzervatívna kresťanka,“ povedala jedna z nich. Tá druhá odpovedala, že je taktiež kresťanka, ale liberálna, a napokon sa pustili do diskusie.

Rozhovor mal pôvodne trvať 30 minút. Obe ženy však pohltil do takej miery, že napokon trval hodinu. V závere diskusie sa obe ženy postavili a objali sa. Toto zvláštne stretnutie zorganizovala nezisková organizácia, ktorá si hovorí Human Library, čo v preklade znamená Ľudská knižnica.

V ľudskej knižnici si návštevníci nepožičiavajú knihy, ale iných ľudí. A nie akýchkoľvek, ale ľudí z menšín, ktoré často čelia stigmatizácii. Sú to ľudia z iných etnických či náboženských skupín, ale aj ľudia s rôznymi postihnutiami. Ľudskou knihou sa môže stať človek bojujúci so závislosťou od alkoholu, Moslim, ale aj človek, ktorý bol sexuálne zneužitý alebo prišiel o strechu nad hlavou.

Cieľom je otvoriť diskusiu v bezpečnom prostredí

Práve títo ľudia neraz čelia predsudkom a ich už aj tak ťažký život sa stáva ešte náročnejším. Cieľom organizácie je otvárať ťažké otázky a ukázať, že naozaj nie je správne súdiť knihu podľa obalu. Do diskusií v bezpečnom prostredí sa tak púšťajú tie najmenej pravdepodobné kombinácie ľudí. Napríklad, feministka má šancu porozprávať sa s moslimkou a zistiť, či hidžáb nosí z vlastnej vôle alebo preto, lebo je k tomu nútená.

Aktivista sa môže porozprávať s človekom, ktorý si myslí, že klimatická zmena je len fáma. Alebo, ako sme spomínali, transgender žena Charlize Jamieson sa stretne s konzervatívnou kresťankou, ktorá si myslí, že žije v hriechu. Každý z ľudí sa „knihou“ stáva dobrovoľne. Napríklad, Charlize sa knihou rozhodla stať preto, lebo chce, aby boli k sebe ľudia empatickejší.

Ľudskú knižnicu vytvoril pred 21 rokmi dánsky novinár a aktivista bojujúci za ľudské práva Ronni Abergel. Chcel nájsť nenásilnú cestu, ako bojovať za ľudské práva po tom, čo bol jeho kamarát dobodaný v Kodani. Ľudí si predstavoval ako knihy, ktoré sa môžu podeliť o svoj príbeh. Môžete im klásť otázky a naučiť sa veci, ktoré ste dovtedy nevedeli.

Svoje brány otvára pre chudobných, bohatých, vzdelaných, aj analfabetov

V takej knižnici má dvere otvorené každý. Chudobný, bohatý, vzdelaný, ale aj analfabet. Knižnica si rýchlo získala popularitu a podujatia organizovala v priebehu rokov už v 80 krajinách sveta. Jej súčasťou je viac ako 1 000 ľudských „kníh“ hovoriacich vo viac ako 50 jazykoch. Cieľom je dosiahnuť, aby sa ľudia rozprávali a spoznávali bez toho, aby na seba verbálne útočili.

Dôležitosť takýchto konverzácií ukázala aj pandémia. Kvôli nej sa stretnutia presunuli z reality do virtuálneho priestoru. Aj napriek tomu, že diskusie prebiehali cez internet, ľudí to spájalo, vytvorilo to medzi nimi pocit blízkosti a pochopenia.