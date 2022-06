Stranger Things 4 láme na Netflixe jeden rekord za druhým. Vo finálnej sérii nás čaká výrazný časový posun

Už je to niekoľko dní, čo Netflix fanúšikom po rokoch čakania sprístupnil prvú časť štvrtej série svojho najúspešnejšieho seriálu Stranger Things. Ako sa dalo očakávať, aj nová várka epizód si razí cestu na vrchol a stanú sa najsledovanejším produktom v knižnici obľúbenej streamovacej služby. Milovníci tohto kultu sa s ním už ale čoskoro budú musieť rozlúčiť. Chystaná piata séria totiž bude poslednou a ponúkne veľa významných zmien.

Prvá polovica 4. série Stranger Things bola uvedená s takmer 3-ročným čakaním 27. mája, ktoré zapríčinila aj pandémia koronavírusu, no najmä vyťaženosť hlavných hereckých predstaviteľov, z ktorých sa po účinkovaní v prvej sérii stáli hviezdy veľkého kalibru.

Hviezdy starnú, tvorcovia musia konať

Problémom detských hercov však je najmä to, že ich dospievanie sa nijakým spôsobom nedá zastaviť, čo si veľmi dobre uvedomujú aj tvorcovia. A aj to napokon stálo za ich rozhodnutím ukončiť svoj megaúspešný projekt, kým im nielen všetky hviezdy nezostarnú, ale kým sa im nevyčerpajú originálne nápady. Ako najnovšie píšu zahraničné filmové weby, tvorcov dospievanie detských hercov prinútilo mierne upraviť scenár a vo finálnej piatej sérii sa tak dočkáme veľkých zmien, píše portál Unilad.

Tou najväčšou je to, že v deji seriálu nastane veľký časový skok. Je to najmä z dôvodu, že už pri nakrúcaní jednotlivých epizód 4. série boli herci o 4 roky starší než ich postavy, a to sa dej nových dielov má odohrávať rok po udalostiach tretej série.

Tvorcom teda neostáva nič iné, len posunúť čas aj v seriáli a z 80. rokov sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou prehupneme rovno do úvodu rokov deväťdesiatych. Ako to zamáva so samotným dejom, nevedno. Tvorcovia ale prezradili, že sa na toto všetko tešia. Momentálne ich ale stále zamestnáva dokončovanie aktuálnej série.

Na veľké finále si ešte počkáme

Tá bola rozdelená do dvoch častí, no nerovnomerných polovíc. Netflix doposiaľ uviedol len prvých 7 epizód, pričom každá z nich má trvanie zhruba jedného kratšieho celovečeráku. Zvyšných dvoch epizód 4. série sa dočkáme už 1. júla, na tých ale stále prebiehajú postprodukčné práce a tvorcovia, bratia Dufferovci, na svojom účte na Twitteri uviedli, že len finálna časť bude trvať 2 hodiny a 19 minút.

Official finale runtime: 2 hours and 19 minutes — stranger writers (@strangerwriters) June 3, 2022

Ako celá séria vyvrcholí, sa dozvieme už čoskoro. Na piatu sériu si ale tiež zrejme počkáme o čosi dlhšie. Jej premiéra sa odhaduje až niekedy v rozmedzí rokov 2023/2024 a pravdepodobne bude tiež rozdelená na dve časti.