Fantastické zvery 3 už čoskoro aj na obrazovkách vo vašej obývačke. Poznáme dátum premiéry na HBO Max

Aj keď si snímku Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora môžete ešte stále vychutnávať aj na veľkom plátne, pomaly sa schyľuje aj k jej premiére na streamovacej platforme HBO Max. A tá je bližšie, než ste si možno mysleli.

Vďaka exkluzívnej dohode, ktorá nadobudla účinnosť počas covidovej pandémie, sa drvivá väčšina filmov z dielne štúdia Warner Bros. (zvyčajne) po 40 dňoch od premiéry v kinách objaví v knižnici streamovacej služby HBO Max. Niektoré filmy sú na tom, samozrejme, ešte lepšie a premiéru absolvujú v rovnaký deň na HBO Max ako v kinách (aj keď dnes sa to stáva už menej častejšie). V krátkom časovom úseku sme takto mohli vidieť aj veľkolepé filmy ako Batman (The Batman) s Robertom Pattinsonom, sci-fi epos Duna či pokračovanie The Matrix Resurrections.

Dalo sa teda predpokladať, že na premiéru nového filmu zo sveta Harryho Pottera si, čo sa týka jeho uvedenia na streamovacej platforme, nepočkáme dlho. Ten deň je už totiž doslova za rohom.

Premiéra už o pár dní

Predplatitelia HBO Max si už totiž v týchto dňoch mohli na hlavnej stránke všimnúť, že film Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora (Fantastic Beasts: The Secrets of Dubmledore) bude uvedený 30. mája. Služba film teasuje aj krátkou upútavkou. Uvedený bude v troch jazykových verziách – v pôvodnom anglickom znení, so slovenským i českým dabingom, samozrejmosťou budú aj titulky.

Pokiaľ ste teda tretí diel spin-off série zo sveta Harryho Pottera nestihli vidieť na veľkom plátne, už o pár dní si ho budete môcť vychutnať aspoň vo vašom domácom kine.

Tajomstvá Dumbledora dejovo pokračujú tam, kde skončil druhý diel plánovanej 5-dielnej série. Tvorcovia sa tentokrát rozhodli viac rozobrať príbeh profesora Albusa Dumbledora (Ewan McGregor), ktorý vie, že mocný temný černokňažník Grindelwald (Mads Mikkelsen) je na ceste prevziať moc nad magickým svetom čarodejníkov. No a pretože nie je schopný ho zastaviť sám, poverí magizoológa Mloka Scamandera (Eddie Redmayne), aby viedol neohrozený tím čarodejníkov a jedného chrabrého muklovského pekára (Dan Fogler) na nebezpečnej misii, kde sa stretnú so starými i novými fantastickými zvieratami a stretnú sa s rastúcou armádou Grindelwaldových nasledovníkov.

Problémové pokračovanie, ďalšie možno ani nevzniknú

Nový film zo sveta Harryho Pottera bol očakávaným dielom, ktoré ale od začiatku produkcie sprevádzal jeden problém za druhým. Už reakcie na druhý diel s názvom Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) neboli príliš pozitívne a autorka sveta Harryho Pottera, spisovateľka J. K. Rowlingová, ktorá stojí aj za scenármi k jednotlivým filmom, musela príbeh tretieho dielu značne prekopať.

Produkciu to tak nemálo spomalilo, nehovoriac o tom, že neskôr musela byť preobsadená postava Grindelwalda, ktorého pôvodne stvárňoval herec Johnny Depp. Ten sa účinkovania vzdal po obvineniach zo strany jeho bývalej partnerky, herečky Amber Heard. Nakrúcanie a následnú premiéru snímky tiež ovplyvnila aj celosvetová pandémia, preto si skalní fanúšikovia mysleli, že tvorcovia mali dostatok času na to, aby divákom priniesli vydarený film. Ani Tajomstvá Dumbledora sa ale priveľmi s pozitívnymi reakciami nestretli.

Zlé hodnotenia zapríčinili, že štúdio Warner Bros. zvažuje, že ďalšie dva plánované filmy už nevzniknú, prípadne vznikne len jeden, ktorý kiná úplne vynechá a uvedený bude len na streamovacej službe. V hre je dlhšie aj seriálové rozšírenie sveta čarodejníkov. O tom je ale známych len veľmi málo informácií a aj z tých je väčšina len dohadmi.