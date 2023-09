Štát zlacnil svoje nehnuteľnosti na predaj: Dvojizbový byt môže byť váš len za 36 000 eur, lacnejší je aj rodinný dom

Byt či dom za dobrú cenu si môžete zakúpiť aj od štátu, ten sa opäť zbavuje prebytočného nehnuteľného majetku. Na webe rezortu financií sme objavili dve ponuky, ktoré stoja za pozornosť.

V registri nehnuteľného majetku štátu sa objavili ďalšie zaujímavé ponuky. Tentoraz ide o dvojizbový byt v Handlovej, ktorého suma v aukcii začína na 36 090 eur. Ide o menší byt, ktorého rozmer je 37 m2. V akom stave je, či ako vyzerá, nateraz známe nie je, fotografie by mali do registra pribudnúť v dohľadnom čase. O nehnuteľnosť je možné uchádzať sa do 10. októbra.

Štát sa tiež zbavuje domu v obci Oslany v okrese Prievidza. Ten môže byť váš už za 84 960 eur. Ide o dobrú sumu vzhľadom na to, že dom je 3-podlažný (suterén, prízemie, poschodie) a do užívania bol daný v roku 2003. Rodinný dom nie je napojený na verejnú kanalizáciu, má vlastnú žumpu. Momentálne nie je využívaný, je bez údržby, no čiastočne poškodený. K domu prislúchajú aj pozemky rôznych veľkostí, pričom najväčšia je záhrada o výmere 231 m2. Záujem môžete prejaviť do 10. októbra.

Viac informácií a detaily týchto či ďalších ponúk nájdete na webstránke Ministertva financií Slovenskej republiky.