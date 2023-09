Zarobiť si môžete aj 1 700 eur: Finančná správa zháňa nových zamestnancov, benefitmi nešetrí

Finančná správa Slovenskej republiky hľadá nových ľudí. V prípade, že sa zaujímate o možnosť zmeny práce, či hľadáte novú, možno vás zaujme jej ponuka.

Uchádzači o pracovné miesto v radoch Finančnej správy majú na výber hneď z niekoľkých ponúk. Z nich dala inštitúcia na sociálnej sieti do pozornosti dve z nich. Do pobočiek do Bratislavy, Popradu a B. Bystrice hľadajú administrátora IT. Vďaka tejto pracovnej pozícii si vrátane všetkých bonusov či príplatkov viete zarobiť až 1 700 eur.

Lákavá je aj pozícia, ktorú obsadzujú v hlavnom meste, ide o referenta rozpočtu. Za tú ponúkajú platové ohodnotenie v sume 1 107,50 eura, ku ktorej ešte vedia pripočítať prídavok či príplatky. Finančná správa obsadzuje aj ďalšie voľné miesta. Všetky ich nájdete rozkategorizované podľa krajov na jej webe.

Ponúkajú rôzne benefity

Finančná správa láka potenciálnych nových zamestnancov aj na množstvo benefitov. Medzi ne patria napríklad odmeny pri životných jubileách, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, možnosť rekreácie v účelových zariadeniach na Slovensku, ale aj v Česku či Maďarsku. Ďalej majú pre zamestnancov aj iné špeciálne ponuky, ako napríklad zľavy v cestovných kanceláriách na dovolenky, zľavy do divadla, či zľavy na poistenie.