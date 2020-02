Stanú sa zubné protézy minulosťou? Dospelým možno budú čoskoro opäť dorastať zuby

Žiarivý úsmev s rovnými zubami je snom mnohých dospelých, väčšina ľudí však dokonalým chrupom obdarená nebola. Navyše, s pribúdajúcim vekom väčšina ľudí o vlastné zuby príde a na rad prichádzajú zubné náhrady. Tie sa však možno už čoskoro stanú minulosťou.

Stanú sa zubné náhrady minulosťou?

Ako uvádza portál Science Times, až štvrtina dospelých jedincov začne po dosiahnutí 74 rokov strácať svoje zuby. Riešením sú zubné náhrady, tie sú však neraz nepohodlné a navyše, človek sa neustále mení, zubná náhrada však nie. Je preto nevyhnutné neustále investovať do nových, pohodlnejších a vyhovujúcejších zubných náhrad. Zdá sa však, že strach zo straty zubov sa môže už čoskoro stať minulosťou. Vedci totiž pracujú na technológii, vďaka ktorej dospelým jedincom budú môcť dorásť stratené zuby už do dvoch mesiacov.

Štúdia bola prvýkrát publikovaná ešte v auguste v roku 2019 a odborníci sa nazdávajú, že riešením sú v tomto prípade kmeňové bunky jedinca. Nový zub by mal dorastať v ústnej dutine, priamo na mieste toho chýbajúceho, čo znamená, že sa mu prirodzene prispôsobia aj ďasná človeka. Táto metóda má hneď niekoľko výhod, napríklad, nebude potrebné odoberať kmeňové bunky mimo tela človeka a nebude nutné ani vytvárať laboratórne podmienky, v ktorých zuby porastú.

To, že zuby z kmeňových buniek je možné vypestovať, dokázali vedci už pred časom, zatiaľ však túto technológiu nebolo možné skúšať na ľuďoch. Časopis Journal of Dental Research informuje, že metóda bola zatiaľ testovaná na 22 potkanoch. Po tom, čo im bol do ústnej dutiny implantovaný rastový faktor, kostné tkanivo sa vytvorilo a plne sformovalo v priebehu dvoch mesiacov.

S novým úspechom súvisí množstvo benefitov

Ide o veľký úspech, keďže toto je prvý prípad, kedy sa vedcom podarilo vytvoriť štruktúru pripomínajúcu zuby v živom organizme. Samozrejme, s novým objavom súvisí množstvo benefitov a ak sa ukáže, že procedúra je úspešná aj u ľudí, bude to významný krok vpred a prelom v oblasti medicíny. Navyše, metóda by mala byť finančne nenáročná, môže teda ušetriť nemalé financie pacientom, ktorí si bežné zubné náhrady nemôžu dovoliť. Pomerne rýchle by malo byť aj zotavenie pacienta po vykonaní procedúry a bude menej pravdepodobné, že organizmus takýto zub odmietne podobne, ako môže odmietnuť umelý implantát.

Nanešťastie, zrejme ešte nejaký čas potrvá, kým sa nová metóda stane bežne dostupnou, napríklad aj u nás, na Slovensku. Pacienti sa teda zatiaľ musia spoliehať na bežné zubné implantáty. Ich aplikácia je však neraz bolestivá a ako sme spomínali, hrozí, že telo implantát odmietne.