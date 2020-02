Prekvapujúce zistenie vedcov: Mačky si vytvárajú k ľuďom silnejšie puto ako psy

Mačky sú na druhej strane považované za slobodné stvorenia, ktoré si z ľudí robia služobníctvo. Vedeli ste však, že mačky vôbec nemajú srdcia vytesané z ľadu? Práve naopak, vedci si myslia, že k svojmu majiteľovi si vytvárajú puto silnejšie ako pes.

Lojálny spoločník verzus roztomilá potvora

Pes je vnímaný ako lojálny spoločník, ktorý pre svojho pána urobí všetko na svete, zatiaľ čo mačky sú vnímané ako roztomilé potvory, ktoré ľudí skôr tolerujú. Ako však uvádza portál Science Alert, výskum z roku 2019 zistil, že mačky si k svojmu majiteľovi dokážu vytvoriť rovnako silné puto, ako ktorýkoľvek pes. Pre tých, čo doma mačku majú, to možno nie je prekvapenie, zdá sa však, že mnohí tieto domáce zvieratká podceňujú.

Vedkyňa Kristyn Vitale, ktorá sa na výskume podieľala, hovorí, že po sociálnej stránke sú mačky omnoho flexibilnejšie ako by sa mohlo zdať. Dokázať to mal sociálny experiment, v rámci ktorého boli mačky umiestnené do cudzieho prostredia a následne sa skúmalo ich správanie. Väčšina mačiek, ktoré vedci skúmali, mali k svojmu majiteľovi vytvorené silné puto a akonáhle sa ocitli v novom prostredí, vnímali svojho pána ako zdroj istoty.

So sociálnymi väzbami u zvierat experimentovali vedci už pred desiatkami rokov. Napríklad, v roku 1958 bol vykonaný neetický experiment, kedy boli makaky odobraté od svojich matiek. Následne vedci skúmali, ako sa správali v prítomnosti kovovej konštrukcie pokrytej kožušinou, ktorá mala pripomínať ich matku. Podobné, avšak etické experimenty boli nedávno vykonané aj na psoch a ukázalo sa, že zvieratá si vytvárajú sociálne väzby. Tie môžu byť isté alebo neisté v závislosti od predchádzajúcich zážitkov.

Vytvárajú si istú, ale aj neistú väzbu

Ak si pes k majiteľovi vytvoril istú väzbu, v novom prostredí síce je úzkostný, ak však do miestnosti vstúpi jeho majiteľ, pes sa upokojí a začne nové prostredie zvedavo skúmať. Ak si pes vytvoril neistú väzbu, ak vstúpi do miestnosti jeho majiteľ, pes je aj naďalej neistý, vystresovaný a buď sa od majiteľa nepohne ani na krok alebo naopak, vyhýba sa mu vždy, ak je to možné.

Práve tieto druhy väzieb zaujímali vedcov aj u mačiek, skúmali preto správanie 79 mačiatok a 38 dospelých jedincov. Mačka a jej majiteľ boli najprv spolu v jednej miestnosti, pričom majiteľ sa mal posadiť do kruhu vyznačeného na podlahe. Ak mačka prekročila hranice kruhu, majiteľ s ňou mohol interagovať, po dvoch minútach však musel miestnosť opustiť. Po ďalších dvoch minútach sa do miestnosti vrátil a opäť sa posadil do vyznačeného kruhu.

Vedci si celý tento proces nahrávali na záznam a podrobne analyzovali správanie mačiek, aby tak určili, či je prítomná väzba, prípadne aká tá väzba je. Analýza ukázala, že 9 mačiatok nebolo možné nikam zaradiť, viac ako 64 percent však malo k majiteľovi vytvorenú istú väzbu a takmer 36 percent zas neistú. Navyše, u malých mačiatok bol experiment zopakovaný dvakrát s istým časovým odstupom a ukázalo sa, že tréning na vytvorenie väzby vplyv nemá. Dospelé mačky boli testované len raz, percentá sa však v tomto prípade nelíšili.

Vytvorenie istej a neistej väzby pozorujeme nielen u zvierat, ale aj u ľudí. Až 65 percent detí si totiž vytvorí k svojmu rodičovi istú väzbu. Pokiaľ však ide o mačky, ukázalo sa, že sú to veľmi spoločenské stvorenia a neraz uprednostnia prítomnosť svojho majiteľa pred hračkou či dokonca pred jedlom. Ako informuje článok uverejnený v odbornom časopise Current Biology, rozdiel spočíva najmä v tom, akým spôsobom mačka svoju náklonnosť prejavuje.