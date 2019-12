Transplantácia hlavy bude možná už o 10 rokov. Vedci prišli s novou teóriou, ako sa im to môže podariť

Človek sa narodí s istou genetickou výbavou, vďaka ktorej máme špecifický výzor a mnoho ľudí aj nepríjemné ochorenia. Hovorí sa, že sa musíme vyrovnať s tým, čo nám bolo do vienka nadelené, čoskoro sa to však možno zmení. Nádej ponúka transplantácia hlavy.

Stane sa transplantácia hlavy čoskoro realitou?

Transplantácia hlavy znela ešte nedávno ako myšlienka vystrihnutá zo sci-fi filmu. Pochybovali o nej dokonca aj vedci, ide totiž o mimoriadne náročnú procedúru s príliš veľkým množstvom otáznikov a rizík. Ako však uvádza portál Daily Mail, technológie sa vyvíjajú míľovými krokmi a aj transplantácia hlavy sa stáva čoraz reálnejšou možnosťou.

Prvýkrát sme o nej informovali už pred niekoľkými rokmi, transplantácia hlavy však zatiaľ bola vykonaná v roku 2017 čínskymi vedcami len na mŕtvom tele v rámci bizarného experimentu. V priebehu 18 hodín trvajúcej operácie vedci transplantovali hlavu z jedného mŕtveho tela na druhé a opäť prepojili cievy a nervové dráhy. Už vtedy vedci tvrdili, že bola transplantácia hlavy úspešná, ubehli však dva roky a na živom človeku zatiaľ zákrok vykonaný nebol.

Odborníci z oblasti neurovedy si však myslia, že už dlho čakať nebudeme. Lekári sa nazdávajú, že pokrok v oblasti robotiky, transplantácie kmeňových buniek a neurochirurgie umožní transplantáciu mozgu a miechy z jedného tela do druhého už v nasledujúcich 10 rokoch.

Transplantovať mozog nestačí, potrebná je aj miecha

Možnosťou transplantácie hlavy sa zaoberá aj lekár menom Bruce Mathew z inštitútu Hull University Teaching Hospital. Ten sa rozhodol spolu s Michaelom J. Leeom napísať sci- fi novelu s názvom Chrysalil, kde sa zaoberali možnosťou nesmrteľnosti. V rozhovore pre The Telegraph sa Mathew vyjadril, že počas písania knihy natrafili na teóriu, vďaka ktorej sa možno transplantácia hlavy premení z futuristickej myšlienky na realitu.

Základom jeho myšlienky je názor, že transplantovať mozog nestačí, ale je potrebné udržať pohromade mozog a miechu. V takom prípade by mohla byť operácia úspešná. Nevyhnutné by ale bolo transplantovať aj celú chrbticu, a to od bedrovej časti až po krčnú.

Takýto zákrok je však náročnejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, miecha je totiž obalená v ochrannej membráne a je mimoriadne náročné manipulovať s ňou bez toho, aby došlo k jej poškodeniu. Mathew sa ale nazdáva, že v priebehu nasledujúcich 10 rokov pokročí medicína natoľko, že sa podarí vyriešiť aj túto záležitosť.

Otázna je etickosť náročného zákroku

Prvým pacientom, ktorý si chcel nechať hlavu transplantovať na iné telo, mal byť Valery Spiridonov, ktorý má nevyliečiteľnú svalovú dystrofiu. Tá jeho život obmedzuje do takej miery, že sa radšej rozhodol riskovať zákrok s neistým výsledkom, ako naďalej trpieť. Operácia by však mohla pomôcť nielen pacientom so svalovou dystrofiou, ale napríklad aj tým, ktorí museli podstúpiť amputáciu končatín.

Vedci si dokonca myslia, že by mohli odvrátiť smrť jedinca. Dôkazom mala byť operácia vykonaná v roku 2017 Xiaopingom Renom, ktorý transplantoval hlavu živej opice na telo mŕtvej. Zdá sa, že najodvážnejší sú v tejto oblasti čínski vedci, v Európe a v Amerike totiž výskum týkajúci sa možností transplantácie hlavy nie je z etických dôvodov podporovaný.



Napriek obavám o etickosť výskumu sa myšlienky na transplantáciu hlavy nevzdáva ani taliansky neurochirurg Sergio Canavero. Ten si myslí, že transplantácia bude možná, ak sa hlava odreže diamantovou čepeľou a mozog sa okamžite uvedie do stavu hypotermie, kým sa ho podarí pripojiť k darcovskému telu.