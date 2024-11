Stačilo jedno jedlo a diváci Bez servítky sa do seba pustili. Niektorí obviňujú súťažiacich, iní hľadajú chyby v recepte

Nájsť týždeň Bez servítky, ktorý by neskončil pod paľbou kritiky divákov, je naozaj náročné. Takouto výnimkou bol napríklad hneď prvý týždeň tejto novej série, v ktorom súťažili piati profesionálni kuchári. Odvtedy však prešlo dosť času a ľudia si vždy našli niečo, čo by okomentovali alebo skritizovali.

Tento týždeň súťaží v Bez servítky naozaj zaujímavá zostava. Michal sa totiž ako jediný muž ocitol obklopený štyrmi temperamentnými ženami. Vďaka tomu sa stihol zúčastniť pravého bašavelu a ochutnať aj rómsku kuchyňu. Zatiaľ čo však s hudbou a tancom nemal problém, to isté sa nedá povedať o jedle, ktoré skončilo v jeho prípade naozaj nešťastne.

Okamžite to vypľul

„Črevá plnené krupicou,“ prezradila Iveta, čo sa skrývalo v jej pokrme. Keď to však Michal začul, dlho mu toto jedlo v ústach neostalo. To, že ho vypľul, navyše prekvapilo nielen hostiteľku, ale tiež ostatné súťažiace, ktoré nemohli uveriť vlastným očiam. „Okamžite to vypľul! Keď sa Michal dozvedel, z čoho pozostáva tradičné rómske jedlo – gója, v sekunde ho prešla chuť,“ okomentovala tento okamih TV JOJ.

Michal pritom nebol jediný, komu toto jedlo nechutilo, čo vidieť aj v tejto krátkej ukážke. Diváci si pritom myslia, že je to z viacerých dôvodov.

Diváci sa rozdelili na dva tábory