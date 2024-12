Macaulay Culkin chcel kúpiť dom z filmu Sám doma. Mal s ním veľké plány, ktoré by potešili fanúšikov, prečo to nevyšlo?

K Vianociam neodmysliteľne patrí filmová sága Sám doma s Macaulayom Culkinom. Obzvlášť prvá časť, v ktorej sa malý Kevin snaží ochrániť svoj dom pred zlodejmi a pripraví pre nich premyslenú pascu, ktorá je plná nástrah na každom kroku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ľudia sa tradične v predsviatočnom období stretávajú pred domom z filmu Sám doma, dokonca natoľko, že ho musí strážiť polícia, aby zabránila turistom preliezať plot. Nie tak div, že padol nápad spraviť z neho atrakciu pre fanúšikov a dopriať im skutočný filmový zážitok. Macaulay Culkin, ako informuje portál People, tento fiktívny dom McCallisterovcov takmer kúpil a otvoril pre verejnosť.

Mal s ním veľké plány

Herec počas vystúpenia v Rosemont Theater v Illinois prezradil, že si takmer zo žartu kúpil dom svojej postavy Kevina McCallistera. 44-ročný herec uviedol, že zvažoval kúpu tohto domu, ktorý sa objavil vo vianočnej filmovej klasike, keď bol nedávno uvedený na predaj, no nakoniec si to rozmyslel.

„Bol som nalomený, že by som ho kúpil – len tak zo žartu,“ priznal herec začiatkom decembra, keď prehovoril na premietaní filmu v Rosemont Theater, uvádza denník New York Times .

Do nehnuteľnosti v meste Winnetka sa však nikdy neplánoval nasťahovať. Namiesto toho prezradil, že by ju premenil na niečo rovnako kultové ako film z roku 1990. Chcel z neho spraviť „filmový dom zábavy“, kde by si ľudia mohli zopakovať scény, ako je tá, v ktorej sa jeho postava Kevin McCallister spúšťa po schodoch.

Nakoniec však dom nekúpil, a to z dobrého dôvodu. „Mám deti. Mám veľa práce,“ priznal herec. Culkin má dvoch malých synov so svojou snúbenicou Brendou Song. Aj keď je otcovstvo určite práca na plný úväzok, Culkin našiel iný spôsob, ako potešiť fanúšikov a uctiť si svoju rolu v tomto kultovom filme.

Najnovšie sa v reklame na Uber Eats predstavil ako Kevin McCallister, ktorý sedí pri ohni a má na sebe známy biely sveter. Počas nostalgickej reklamy sa pozerá do diaľky a hovorí: „Už si ani nepamätám, kedy som mal naposledy cez sviatky dom sám pre seba.“

Culkin zároveň priznal, že vďačí svojej rodine za to, že mu umožnila vidieť film v novom svetle, a nazýva ho „prekliatím aj požehnaním“, ktoré ho v desiatich rokoch katapultovalo medzi detské hviezdy.

„Vďaka nim sa teraz na film pozerám inak,“ povedal o tom, že ho videl očami svojich detí. „Pozerám sa naň inými očami – pozerám sa naň s nimi. A oni ani netušia, vedľa koho sedia.“