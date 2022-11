Spomenuli ju viackrát, no mlčala: Dcéra Johnnyho Deppa prezradila, prečo bola ticho počas kontroverzného súdu s Amber

Súdny spor medzi bývalou manželskou dvojicou Amber Heard a Johnnym Deppom vyvolal množstvo kontroverzie a pritiahol na seba obrovskú pozornosť. Hlasy prikláňajúce sa k jednej alebo druhej strane sa objavovali odvšadiaľ. Kto sa však zdržal a rozhodol radšej mlčať, bola Lily-Rose Depp, jediná dcéra Johnnyho Deppa. Teraz v rozhovore pre magazín Elle vysvetlila dôvod, ktorý ju viedol k tomuto kroku.

Lily-Rose Depp sa už onedlho objaví na obrazovkách HBO v pripravovanej sérii s názvom The Idol, kde stvárnila hlavnú úlohu po boku speváka The Weeknda. Iba dodáme, že pochádza z dielne Sama Levinsona, ktorý je okrem iného aj tvorcom Euphorie, takže vysoké očakávania sú na mieste.

Pri tejto príležitosti poskytla Lily-Rose rozhovor pre Elle, v ktorom sa rozrozprávala aj o svojom súkromí.

Rodičia ich chránili pred slávou a naučili, akú cenu má súkromie

Odmalička bola svojimi slávnymi rodičmi — Vanessou Paradis a Johnnym Deppom — spoločne s bratom učená k tomu, akú obrovskú hodnotu má súkromie. Zároveň má okrem modelingu aj herecké ambície a nechce byť definovaná tým, čo dosiahol jej otec a vnímaná iba ako „dcéra slávneho Johnnyho Deppa“.

„Keď sme s bratom vyrastali, rodičia nás chránili pred ich slávou ako sa len dalo,“ opísala Lily-Rose v rozhovore.

Nechcela sa zodpovedať za niekoho iného

Čo sa týka samotného súdneho procesu medzi Deppom a Heard, UNILAD vysvetľuje, že na Lily-Rose počas neho padla viackrát reč, pretože mala mať blízky vzťah s Amber. Podľa Elle sa práve kvôli zachovaniu svojho súkromia rozhodla nekomentovať toto dianie, ktoré sa odohrávalo v podstate pred zrakom ľudí z celého sveta.

„Cítim sa byť oprávnená mať svoju tajnú záhradu myšlienok. Tiež si myslím, že tu nie som na to, aby som sa za niekoho zodpovedala. Navyše mám pocit, že počas veľkej časti mojej kariéry ma ľudia chceli definovať podľa mužov v mojom živote, či už to boli členovia rodiny alebo priatelia,“ povedala Lily-Rose a dodala, že je pripravená na to, aby ju ľudia definovali podľa jej vlastných skutkov.

Novinka The Idol

Seriál The Idol nie je hereckou prvotinou Lily-Rose Depp. Podľa všetkého však zatiaľ jednoznačne najkontroverznejším počinom, keďže už pred jeho vydaním médiá zaplavili správy o tom, že sa v ňom objaví v pikantných scénach.

Jeho dej sa bude točiť okolo komplikovaného vzťahu guru a vodcu novodobého kultu a popovej hviezdy, ktorej sláva stále rastie. Tým guru bude The Weeknd a nová hviezda na výslní práve Lily-Rose Depp.

Collider uvádza, že presný dátum premiéry zatiaľ známy nie je, no novinku môžete očakávať v priebehu budúceho roka.