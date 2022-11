Roztiahli nohy a 15 minút im špecificky masírovali klitoris: Mali dosahovať orgazmické meditácie, napokon boli zneužití

Streamovacia služba Netflix pred niekoľkými dňami uviedla kontroverzný dokument, ktorý sa zaoberá obvineniami firmy OneTaste ponúkajúcej sexuálny wellness. Sľubovala zmenu života prostredníctvom takzvaných orgazmických meditácií, no podľa niektorých jej bývalých členov malo ísť o sektu, ktorá ich iba využila a obrala o obrovské peniaze.

V článku sa dozviete aj: čo je orgazmická meditácia;

ako sa s ňou začala ako prvá zaoberať spoločnosť OneTaste;

ako mala spoločnosť vymývať ľuďom mozgy;

prečo ju niektorí bývalí členovia označujú za sektu;

aké žaloby prišli z jednej aj druhej strany.

15-minútová masáž horného kvadrantu klitorisu

Počuli ste už orgazmickej meditácii? Ako vysvetľuje Healthline Media, „orgasmic meditation“ či skrátene iba „OM“, je partnerským zážitkom trvajúcim 15 minút. Zvyčajne muž pri ňom hladí žene klitoris veľmi špecifickým spôsobom. Má pri tom nasadené latexové rukavice namočené v lubrikante.

Hladenie je jemné, približne v intenzite, akou by ste hladili očné viečko, v hornej časti klitorisu pohybmi hore a dole. Ako prvá sa ňou začala vo veľkom zaoberať spoločnosť OneTaste. Podľa ich vyjadrení v dokumente od Netflixu s názvom Orgasmus s.r.o.: Príbeh menom OneTaste (Orgasm Inc.: The Story of OneTaste), si žena pri tejto praktike ľahne a pod hlavu aj obe nohy si položí vankúš. Roztiahne si nohy a následne jej partner priloží prst na ľavý horný kvadrant klitorisu.

Mali dosiahnuť duchovné osvietenie a zmeniť svoj život

Za vznikom spoločnosti OneTaste stoja Nicole Daedone a Rob Kandell. Založili ju v roku 2005 a podľa časopisu Newsweek členom sľubovali priniesť duchovné osvietenie práve prostredníctvom 15-minútových orgazmov. Nicole sa okrem toho zaoberala aj takzvaným pomalým sexom, o ktorom dokonca napísala knihu.

The Cinemaholic vysvetľuje, že Daedone absolvovala bakalárske štúdium na univerzite na San Franciscu v odbore rodovej komunikácie. V mladosti robila striptérku a obrátila sa na duchovnú cestu. Začala sa venovať joge, meditáciám a zaoberať potešením. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa jej spoločnosti darilo a získala na čoraz väčšej obľube, navyše raketovou rýchlosťou.

Rozšírila sexuálny wellness

Členovia v spoločnosti prežívali orgazmus a na prvý pohľad sa firma prezentovala ako wellness, presnejšie povedané, sexuálny wellness. Tento pojem prepája fyzické potešenie s mysľou a emóciami, vysvetľuje Pluska.

Spoločnosť OneTaste sa začala rozrastať a expandovať. Po vystúpení jej zakladateľky na konferencii TEDx zaujala aj celebrity, napríklad herečku Gwyneth Paltrow. Firma zarábala obrovské peniaze na predaji kurzov či členstva, ktoré stálo 50-tisíc dolárov (48-tisíc eur), spomína sa v dokumente na Netflixe.

Označili ju za „sektu vymývajúcu mozgy“

Ako dokument ukazuje, na jednej strane zostávali noví členovia príjemne prekvapení priateľskou atmosférou a očakávaním naplnenia ich sexuálnych túžob. Na druhej, mnohí spoločnosť označili za sektu, ktorá vymýva mozgy a oberá ľudí o peniaze. Nechýbali ani obvinenia zo sexuálneho obťažovania.

Sexuálne otroctvo a veľké finančné dlhy

Bloomberg v roku 2018 priniesol článok s názvom „Temná stránka Orgazmickej meditačnej spoločnosti“. Jeho autorka Ellen Huet v dokumente opisuje, ako ju v roku 2017 kontaktovala istá žena so svojimi negatívnymi skúsenosťami so spoločnosťou OneTaste. A podarilo sa jej dostať aj k ďalším ľuďom, ktorí rovnaký postoj zdieľali.

Podľa článku niektorí bývalí členovia tvrdili, že zažili sexuálne otroctvo a ocitli sa v obrovských finančných dlhoch.

Aj 30 mužov hladiacich klitoris ženám v jednej miestnosti

Jedna z nich, opísala svoje skúsenosti so spoločnosťou OneTaste. Po absolvovaní prvého kurzu sa presťahovala do domu, kde žila spoločne s ostatnými. Každý jeden deň sa zúčastňovali na orgazmických meditáciách, počas večerných stretnutí sa v jednej miestnosti mohlo ocitnúť aj 30 párov – teda mužov hladiacich klitoris od pása vyzlečených žien, ktoré od slasti vzlykali.

Cítila sa nenaplnená v sexuálnom živote a dúfala, že vo OneTaste nájde kľúč ku svojmu sexuálnemu aj duchovnému osvieteniu. Za takéto zbližovanie so zakladateľkou Nicole však mala platiť desiatky tisíc dolárov.

Údajne im prikazovali mať sex

Autorke článku sa podarilo svojho času urobiť rozhovory so 16 ľuďmi, ktorí jej opísali svoje skúsenosti so spoločnosťou. Ako opísala, mnohí z nich povedali, že OneTaste využila traumatizovaných ľudí, namiesto pomoci, ktorou sa prezentovali. Dostávali navyše príkazy z hora, podľa ktorých údajne mali mať sex medzi sebou alebo so „zákazníkmi“.

The Independent vysvetľuje, že OneTaste začala byť postupne prirovnávaná k sekte. Podľa britského denníka spoločnosť prostredníctvom 15-minútového orgazmu sľubovala, že môže vyliečiť problémy a nepodobá sa ničomu, čo ľudia predtým zažili.

Časopis Harper’s Bazaar dodáva, že klientom sľubovali duchovné a sexuálne osvietenie a potešenie prostredníctvom orgazmickej meditácie.

Žaloby z jednej aj druhej strany

Po publikovaní článku, ktorý sa pozrel na temnú stránku spoločnosti cez výpovede ľudí, ktorí boli jej súčasťou, niektorí bývalí členovia podali na ňu žalobu za verbálne a emocionálne zneužívanie. Napríklad, bývalý zamestnanec žaloval spoločnosť vo veci sexuálneho zneužívania a podvodu. Nasledujúci rok ale súd žalobu zamietol, uvádza Newsweek.

Ako odznieva v závere dokumentu, zatiaľ nebolo proti nikomu zo spoločnosti začaté trestné stíhanie, vyšetrovanie zo strany FBI však stále pokračuje.

Ešte pred svojím uvedením čelil žalobe aj samotný film od 14 neidentifikovaných žalobcov, ktorý podľa webu The Daily Beast verili, že sa v dokumente objavia. Podľa bývalého člena OneTaste však bolo cieľom tejto žaloby iba umlčať obete a ochrániť povesť zakladateľky Nicole Daedone.