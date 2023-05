Spoločnosť ponúka 900 eur tomu, kto si pozrie všetky časti Rýchlo a zbesilo: Preplatia aj občerstvenie, má to jeden háčik

Už onedlho nás čaká už desiata časť kultovej série The Fast and the Furious (Rýchlo a zbesilo). O relevantnosti snímok a sile príbehov posledných častí kritici špekulovali, no hlavný protagonista týchto filmov Vin Diesel s nimi plánuje pokračovať. Zhliadnutie všetkých desiatich častí teraz môže niekomu navyše zarobiť slušné peniaze.

Článok pokračuje pod videom ↓

Takmer 20 hodín sledovania, takmer 1000-eurová odmena

Portál FinanceBuzz sa rozhodol odmeniť jedného fanúšika štedrou odmenou za to, že si pozrie všetkých desať častí populárnej filmovej série. Úlohou skalného fanúšika bude sledovať všetky škody, ktoré boli vo filmoch spôsobené autonehodami. V princípe musí daný človek odsledovať všetky dopravné nehody, ktoré viedli k poškodeniu, vrátane počítania počtu nehôd, rozsahu škôd a o aké vozidlá išlo. Tím FinanceBuzz následne vyhodnotí možný poistný dopad a výšku škôd, ktoré séria zameraná na „autičkárov“ spôsobila.

Sledovanie filmov zaberie divákovi približne 20 hodín, no odmena tisíc dolárov (približne 900 eur) je veľmi lákavá. Spoločnosť šťastlivcovi okrem toho preplatí tiež náklady do výšky 100 dolárov (91 eur), ako napríklad lístky do kina na najnovšiu časť, prípadne občerstvenie, ktoré si k filmovému maratónu tento človek zaobstará. Bohužiaľ, ponuka na brigádu snov je aktuálna len pre osoby staršie ako 18 rokov a predovšetkým, týka sa len obyvateľov USA.

Vin Diesel skončiť neplánuje, chce obsadiť aj Iron Mana

Séria Rýchlo a zbesilo sa stretáva s mnohými kritickými názormi, že je zbytočne natiahnutá, dejové línie nedávajú zmysel a úplne zišla z pôvodných myšlienok, ktoré mali prvé časti dnes už nezabudnuteľného akčného trháku. Diesel však skončiť neplánuje a v rozhovore prezradil, že už má aj približnú víziu toho, ako by mohla vyzerať jedenásta časť. Nedávno prezradil, že dokonalým doplnením série by bol Robert Downey Jr., ktorého si mnohí spájajú s rolou Iron Mana.

Filmový Dominic Toretto objasnil ideu, v ktorej by sa jeho postava mohla stretnúť so zlým podnikateľom, ktorého cieľom by bol rozvoj umelej inteligencie, autonómneho riadenia a obmedzovanie slobôd bežných ľudí.