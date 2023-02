Vin Diesel v interview šokoval: Rýchlo a zbesilo prirovnal k legendárnemu filmu, do série chce zlákať hviezdu Marvelu

V máji tohto roka nás čaká už desiata časť kultovej série Rýchlo a zbesilo. O relevantnosti snímok a sile príbehov posledných častí kritici špekulovali, no hlavný protagonista týchto filmov Vin Diesel s nimi plánuje pokračovať. V novom rozhovore dokonca prezradil, koho by si vedel predstaviť ako záporáka v jedenástej časti.

Rýchlo a zbesilo ako Pán prsteňov

Ako informuje Unilad, počas rozhovoru pre Variety sa dostal aj k tomu, že séria Rýchlo a zbesilo by mala pokračovať ďalej. Na otázku, čo je pri tvorbe najťažšie, odpovedal, že je to rozhodne práca mimo obrazovky, kde sa vymýšľajú, komponujú a tvoria nové príbehy. Táto otázka ho analogicky dostala k autorovi legendárnej série Pána prsteňov, Tolkienovi. Podľa Diesela je práve on jasným príkladom toho, že je náročné pokračovať a rozvíjať aj kvalitný príbeh, predovšetkým ak hovoríme o mytológii.

#FastX star Vin Diesel relates to why J.R.R. Tolkien stopped writing „The Lord of the Rings“: „It’s so hard to continue mythologies.“ https://t.co/dDZbcvtGB9 pic.twitter.com/iOqNOZclPU — Variety (@Variety) February 10, 2023

Vin Diesel sa stotožnil s výrokom, že Rýchlo a zbesilo je „Pánom prsteňov akčných filmov.“ Fanúšikovia toto prirovnanie Tolkienovho epického sveta s akčným trhákom neprijali úplne s nadšením, no za to s dávkou humoru a neberú to tak celkom vážne. Niektorí si však myslia, že analógia by nemusela byť až tak nezmyselná. Nuž, názor si zrejme každý divák urobí sám.

Skončiť neplánuje, do príbehu chce Iron Mana

Séria Rýchlo a zbesilo sa stretáva s mnohými kritickými názormi, že je zbytočne natiahnutá, dejové línie nedávajú zmysel a úplne zišla z pôvodných myšlienok, ktoré mali prvé časti dnes už nezabudnuteľného akčného trháku. Diesel však skončiť neplánuje a v rozhovore prezradil, že už má aj približnú víziu toho, ako by mohla vyzerať jedenásta časť. Pre Variety prezradil, že dokonalým doplnením série by bol Robert Downey Jr., ktorého si mnohí spájajú s rolou Iron Mana.

Filmový Dominic Toretto objasnil ideu, v ktorej by sa jeho postava mohla stretnúť so zlým podnikateľom, ktorého cieľom by bol rozvoj umelej inteligencie, autonómneho riadenia a obmedzovanie slobôd bežných ľudí.