Špíz za 23 eur z košických trhov pobúril ľudí: Hnevá ich, že pri ich návšteve rodina vyhodí aj 100 eur

O približných cenách na košických vianočných trhoch sme vás informovali aj my. Priniesli sme vám tiež pohľad na to, ako ich hodnotí turistka z Austrálie. Tentoraz vyvolali búrlivé diskusie špízy, ktorých cena je podľa niektorých poriadne prestrelená.

Ľudí pobúril špíz za 23,40

Na TikToku sa nám podarilo nájsť video z košických vianočných trhov. Používateľka petra.pajakova v ňom prechádza trhy a ľuďom ukazuje, aké dobroty si môžu dať a za aké ceny. V jej videu sa ocitol aj stánok, z ktorého sme aj my kupovali cigánsku pečienku a pred rokom vyvolal veľkú vlnu pobúrenia, keď od neho Bratislavčan odchádzal o 50 eur ľahší po kúpe 3 cigánskych.

Autorka videa sa rozhodla pozrieť aj na ceny grilovaných špecialít, vrátane špízu. Komentuje, že 100 gramov stojí 3,90. Vo videu ukazuje objednaný špíz, ktorý sa ani nevošiel na jednu papierovú tácku, musel byť položený na dvoch. Váha ukázala 600 gramov a konečná cena špízu sa vyšplhala na 23,40 eura.

Najlacnejšie vianočné trhy?

Samozrejme, reakcie ľudí v komentároch na seba nenechali dlho čakať. Jeden z komentujúcich poukázal na to, že pred niekoľkými dňami si partner kúpil dva špízy dokopy za 38 eur. Myslí si preto, že v priebehu niekoľkých dní predávajúci cenu dvihli (dodávame ale, že cena závisí od gramáže, mohla sa teda výrazne líšiť gramáž špízov). Niektorí si ale myslia, že cena je jednoducho premrštená bez ohľadu na gramáž.

Iní komentujúci posmešne píšu, že ich cena za špíz dojala, ďalší zas tvrdia, že by za špíz dali nanajvýš 10 eur, no 23 určite nie. Niektorí nahnevane poukazujú na to, že ľudia v Košiciach nie sú milionári a nie je v poriadku, ak na trhy príde rodina s dvoma deťmi a nechá tam možno aj 100 eur. Petra.pajakova ale ceny na košických trhoch hodnotí ako lacné, tvrdí dokonca, že najlacnejšie vianočné trhy sú jednoznačne v Košiciach. Ľudia v komentároch sa preto pýtajú, či to myslela ironicky.