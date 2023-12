Boli sme v stánku, kde Bratislavčan zaplatil za 3 žemle 50 eur: Dvakrát nás poslali preč, vedľa sme sa najedli za zlomok ceny

Košické vianočné trhy lákajú atmosférou nielen domácich, ale aj ľudí z iných miest či zo zahraničia. Bratislavčan Tomáš Smutný z nich ale odchádzal s nepríjemnou skúsenosťou. Za tri žemle zaplatil 50 eur. Na trhy sme sa boli pozrieť, boli sme zvedaví, ako v tom istom stánku dopadneme my.

Ide naozaj o podvod?

„Košické vianočné trhy = podvod na ‚turistoch‘? Včera večer sme boli pozrieť košické vianočné trhy. Varené víno a cigánska v žemli nemôžu chýbať. A tak som objednal 3 cigánske, za ktoré si mladý muž vypýtal 50 €. Ešte raz, 50 €. A, samozrejme, bez bločku,“ začína svoj príspevok na sociálnej sieti Tomáš Smutný. Dodáva, že suma sa mu zdala privysoká, vypýtal si preto bloček. Trvalo dlhšie, kým mu ho napokon v stánku neochotne vystavili a napokon na ňom mal nablokované aj položky, ktoré si neobjednal.

„Ďalšie položky sú vyslovený podvod – 4x cibuľa za 6 € (pritom sme mali normálne 3 cigánske). Príloha 8x (pritom 3x natrel horčicu, 1x papričky a 1x jednu uhorku, tzn. maximálne 5 príloh). Nič by som z toho nerobil, keby sa mladí páni len pomýlili. Ale po veľmi jasných otázkach, či 3 cigánske naozaj stoja 50 € mi aj oni veľmi jasne tvrdili, že to tak proste je,“ popisuje Tomáš.

Situáciu sme šli overiť na vlastnej koži

Na trhy sme sa boli pozrieť aj osobne a hľadali sme konkrétny stánok, kde nakupoval Tomáš. Odtiaľ nás o pol 12 (trhy otvárajú o 10) poslali preč s tvrdením, že tam ešte nie je vedúci a nemajú kasu a máme sa vrátiť o pol hodiny. Keď sme sa vrátili, nervózne nás opäť poslali preč s otázkou, prečo nejdeme o pár stánkov ďalej, kde predávajú to isté. Vraj stále niet kasy ani vedúceho. Tak sme sa teda vybrali tam.

Pri druhom stánku nás ochotne obslúžila milá obsluha. Objednali sme si cigánsku v žemli a poprosili sme obsluhu, nech nám ju zabalí. Všimli sme si, že cigánsku v žemli predávajú ako celok, a tak nám ju aj nablokovali. Pravdepodobne ide o novinku. Za žemľu s mäsom a cibuľou sme zaplatili 9 eur. Zadarmo sme si mohli vybrať aj prílohu, napríklad horčicu, chren alebo kyslé uhorky. Za balenie sme si priplatili 1,50 eura.

Pokladničný blok nám vystavili automaticky bez toho, aby sme sa museli pýtať. Vyvstali síce menšie problémy s kasou, ktorá sa vraj musela aktualizovať a niekoľko minút sme museli počkať. No napokon máme naúčtovanú žemľu za 9 eur a spomínané balenie. Ak by sme si pýtali všetko samostatne, podľa cenníka, ktorý je vystavený na stánku, by sme za 115 gramov mäsa, ktoré sme dostali, zaplatili približne 4,50 eur, za 90 gramov cibule 1,50, za dve prílohy jedno euro a za žemľu 2 eurá, čo nám dokopy vychádza na 9 eur. Iné prílohy, ktoré sme si vypýtali, na pokladničnom doklade zaúčtované nie sú.

Odchádzali sme vcelku spokojní

Aj keď prvý stánok v nás nezanechal príliš dobrý pocit, a to sme v ňom ani nenakúpili, z druhého sme odchádzali spokojní. Ak by sme kupovali položky samostatne a najedli by sme sa priamo na trhoch, vyšlo by nás to zhruba na rovnakú sumu. Navyše, samotnému jedlu sme ani po chuťovej stránke príliš nemali čo vytknúť. Dočkali sme sa toho, čo sme od trhov aj očakávali.

Na Bratislavčanov príspevok reagoval podľa TA3 aj starosta košickej mestskej časti KVP Ladislav Lörinc: „Mrzí ma, že si mal takúto nepríjemnú skúsenosť. Suma je zarážajúca. Osobne by som to neakceptoval a nezaplatil. Verím, že väčšina predajcov je poctivých a snažia sa vykryť nájom a niečo zarobiť. Stánky prenajíma mesto Košice. Skúsim sa opýtať magistrátu, či niekto kontroluje, čo sa tam deje. Nezvážiš podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu?“