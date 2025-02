Šok po škandále Biancy s odhaleným telom: Kanye sa pochválil, že má nad ňou nadvládu a začal predávať tričká so svastikou

Už je to viac ako týždeň, čo Bianca Censori v spoločnosti Kanyeho Westa spôsobila na udeľovaní cien Grammy škandál. Dôvodom boli jej priehľadné šaty, ktoré ukázali viac, než by možno mali a všetci sme ju videli prakticky v plnej kráse. Odvtedy sa rozpútala spúšť a Kanye sa naplno odviazal. Na sociálnej sieti X začal vyjadrovať svoje antisemitické aj mizogýnne názory a napokon z nej „zmizol“.

Článok pokračuje pod videom ↓

Uplynulé dni sa na sociálnych sieťach niesli v znamení búrlivých diskusií o kontroverzii, ktorú spôsobila Bianca, ale aj o tom, či je pod nadvládou Kanyeho a potrebuje pomoc. No Kanye rozpútal šialenstvo.

Začal predávať tričko so svastikou

Celá atmosféra okolo Kanyeho vyústila až do toho, že sa na finále Super Bowl objavila reklama na propagáciu jeho značky, no to, čo spravil potom, vás dostane. Ako upozornil magazín Variety, po jej odvysielaní odstránil zo svojho webu všetky kúsky oblečenia, ktoré ponúkal na predaj a nahradil ich jedným jediným — bielym tričkom s hákovým krížom, ktoré má stále v ponuke za svoju tradičnú cenovku, necelých 20 eur.

Kontroverziu Kanye vyvolal aj na sociálnej sieti X (bývalý Twitter), kde niekoľko dní v rade zverejňoval urážlivé, rasistické či mizogýnne príspevky. Variety ešte pred uvedením do predaja šokujúceho trička pripomenul, že Kanye sa v nich označil za nacistu a ospevoval Hitlera. Dokonca sa chválil, že má nadvládu nad svojou manželkou Biancou.

Jeho účet bol deaktivovaný

Niektoré známe osobnosti sa voči takýmto výrokom ohradili a žiadali Elona Muska, ktorý stojí na čele siete X, aby voči Kanyemu zasiahol. Jeho účet na sociálnej sieti už nenájdete, bol deaktivovaný. Stalo sa tak potom, ako Kanye napísal, že oceňuje, že mu Elon Musk dovolil takto sa ventilovať na jeho platforme.

Jeho účet bol klasifikovaný ako „NSFW“, čo znamená „Not Safe For Work“ a toto označenie sa používa pri používateľoch, ktorí zdieľajú nevhodný obsah.

Kanyeho a jeho príspevky aktuálne na sociálnej sieti už nenájdete.