Slovenský Lidl prichádza s veľkým projektom, stavať má 5-podlažný komplex. Bude mať kantínu, kaviareň či fitnescentrum

Ešte začiatkom marca sme vás informovali o tom, že nemecký gigant plánuje sťahovanie do novej centrály. S rozvojom jeho slovenskej obchodnej siete, pochopiteľne, rastie aj počet administratívnych pracovníkov a manažérov. Pôvodným plánom bola výstavba úplne novej centrály, neskôr sa hovorilo o sťahovaní do komplexu Apollo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zástupcovia spoločnosti už od začiatku deklarovali, že reálnou alternatívou je výstavba vlastného projektu. Zároveň však chceli ostať v bratislavskom Ružinove, ale nájsť vhodný pozemok na realizáciu stavby podľa predstáv vedenia nebolo vôbec jednoduché. Ideálnym adeptom na obchod sa stal veľkopodnikateľ Vladimír Poór, ktorý vlastnil pozemky na Mierovej ulici.

Ako teraz informuje portál Index, práve na týchto pozemkoch napokon Lidl skutočne bude nový projekt realizovať. V marci sa pritom zdalo, že z predaja z rôznych dôvodov zišlo a reťazec ohlásil sťahovanie centrály do komplexu Apollo. Toto zázemie síce Lidl získal, no taktiež sa sfinalizovala aj dohoda o kúpe pozemkov na Mierovej ulici v Ružinove. Indexu to potvrdili zástupcovia slovenskej jednotky medzi potravinovými reťazcami.

„Pozemok na Mierovej ulici v Bratislave bol kúpený so zámerom realizácie novej centrály spoločnosti. K uvedenému investičnému zámeru máme spracovanú aj projektovú dokumentáciu a celý projekt sa nachádza v legislatívnom konaní,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Lidl, Adriana Maštalircová. Zatiaľ nie je jasné, v akom časovom horizonte sa reťazcu podarí novú centrálu vybudovať, no isté je, že bude špeciálna.

Nachádzať sa v nej totiž bude okrem štandardných administratívnych priestorov aj kaviareň, kantína, priestory na trávenie voľného času, či dokonca fitnescentrum. V zámere sa tiež počíta s vybudovaním škôlky, ktorá bude určená pre zamestnancov spoločnosti. Celý komplex by mohlo tvoriť jedno podzemné a štyri až päť nadzemných podlaží. Pôvodné náklady sa odhadli na 17 miliónov eur, bolo to však ešte v roku 2021.