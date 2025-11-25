Slovensku hrozí ďalší problém: Eurokomisia bude žiadať vysvetlenie k rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Európska komisia očakáva vysvetlenie od slovenskej vlády.

Európska komisia (EK) bude od Slovenska žiadať vysvetlenie vo veci vládou schváleného návrhu zákona, ktorý počíta so zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a jeho nahradením novým Úradom na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Pre TASR to v pondelok uviedol hovorca Komisie.

„Sme si vedomí, že slovenská vláda predložila návrh zákona, ktorý má byť v parlamente prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Samozrejme, že po prijatí zákona ho budeme analyzovať,“ zdôraznil hovorca EK.

Komisia pripomína požiadavku na nezávislé orgány

Pripomenul, že únijná smernica o ochrane oznamovateľov vyžaduje, aby členské štáty zriadili autonómne a nezávislé orgány zodpovedné za prijímanie a prešetrovanie podnetov týkajúcich sa porušenia práva EÚ v oblastiach, na ktoré sa smernica vzťahuje. „EK sa preto obráti na slovenské úrady s cieľom získať vysvetlenie a riadne pochopiť situáciu,“ zakončil hovorca EK.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Vláda v sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší ÚOO, rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

Premiér tvrdí, že úroveň ochrany sa nezníži

Premiér Robert Fico (Smer-SD) prisľúbil, že na úrovni ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa nič nemení. „Len navrhujeme zmeniť štruktúru úradu a pridať mu ďalšie kompetencie v oblasti ochrany obetí trestných činov,“ skonštatoval Fico.

