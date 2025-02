Slováci predávajú nehnuteľnosti za smiešnu cenu: Byt vyzerá ako z hororu, dom za 10 000 eur má veľké „ale“

Ceny nehnuteľností sú dlhodobo vysoké a mladí ľudia majú často problém osamostatniť sa, obzvlášť, ak sú na to sami. Časť z nich siaha k alternatívnym možnostiach s nádejou, že sa to viac oplatí – kúpia starší dom či byt a pustia sa do rekonštrukcie. Niektoré domy či byty sú až absurdne lacné – to však má poväčšine dobrý dôvod.

Oslovili sme realitného experta Martina Čapa, ktorý nám o podivne nízkych cenách za nehnuteľnosti povedal viac. Dodal, že podľa neho lacné a zároveň dobré ponuky neexistujú.

Tento rok by realitnému trhu mal opäť priať. Vyššia inflácia spolu s novou sadzbou dane z pridanej hodnoty (DPH) a poklesom hypotekárnych sadzieb vytvára priaznivé prostredie pre rast cien nových, ale aj existujúcich nehnuteľností. Priemerné ceny by sa mali zvýšiť asi o desať percent. Pre TASR to uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Priemerné ceny by sa v tomto roku mohli podľa analytika zvýšiť o skoro desať percent. Priemerná cena za meter štvorcový rezidenčnej nehnuteľnosti by sa mohla o rok pohybovať tesne pod 2800 eurami.

Napriek tomu sa nám podarilo nájsť nehnuteľnosti, ktoré kúpite mimoriadne lacno. Dobre si však prečítajte inzerát, aby ste nekúpili mačku vo vreci.

Rodinný dom – 30 000 €

Na inzertnom portáli Bazoš sme našli ponuku rodinného domu, ktorému do finálneho stavu chýba ešte pekných pár mesiacov prác a niekoľko tisíc eur.

Dom je podľa realitnej kancelárie po rekonštrukcii. Vybavený je kúpeľňou a toaletou a pod strechou je vraj možné vybudovať tri izby.

Dom si však bude vyžadovať ešte veľkú investíciu. Nachádza sa v Lučenci.

1-izbový byt – 29 000 €

Ceny jednoizbových bytov sa pohybujú rôzne, v závislosti od lokality či stavu. Tie staršie stoja okolo 60 000 eur. Našli sme však unikát v Poltári, ktorého predajná cena je 29 000 eur. Veľkosť bytu je 33 m² a nájdete v ňom kúpeľňu, obývačku a predsieň.

Byt je v pôvodnom stave, realitná agentúra ho opisuje ako „útulný“. Pri pohľade na fotografie je však jasné, že si bude vyžadovať investíciu – minimálne, pokiaľ chcete „útulný“ zmeniť aj na „moderný“.

2-izbový byt za 16 000 €

Za dvojizbový byt si predajcovia pýtajú väčšinou niekoľkonásobne viac. V obci Vaľkovňa v okrese Brezno si ho viete kúpiť za rovných 16 000 eur. Keď si pozriete fotografie, budete si myslieť, že sa tam zastavil čas. Historický nábytok pripomína život v minulosti – najmä obrazy zrejme bývalých majiteľov, staré hodiny či skrine.

Rok výstavby bytovky sa odhaduje na prelom 19. a 20. storočia. V tomto prípade nebude problémom samotný byt, ale skôr lokalita. V malej horehronskej obci žije pomerne veľa Rómov. Obec je známa tým, že s menšinou príkladne pracuje, no má malý rozpočet a pracovných príležitostí v okolí tiež nie je veľa. Všetky tieto fakty sa zrejme na cene nehnuteľnosti odrážajú.

Dom so záhradou za 10 000 €

Nízka cena v tomto prípade doslova a dopísmena zodpovedá kvalite. Zničená fasáda a diery pod oknami naznačujú, že suma za rekonštrukciu by sa šplhala poriadne vysoko.

Dom sa nachádza v obci Pataš v okrese Dunajská Streda. Disponuje 5 izbami, zavedenou elektrinou a studňou. Spojený je s vedľajším domom, ktorý však na predaj nie je. Konečná cena je 9999 €.

Obec je vzdialená od Bratislavy približne 50 kilometrov, od maďarského mesta Győr je to 20 kilometrov.

Dvojizbový byt – 9900 €

Fotografie naháňajú hrôzu a pripomínajú akýsi hororový film. Byt v hodnote 9900 € sa nachádza v meste Jelšava (okres Revúca). Kúpou si zaobstaráte priestory štandardného dvojizbového bytu. Potom by ste sa však museli pustiť do kompletnej rekonštrukcie.

Okrem kúpeľne, WC a pár kredencov v kuchyni v ňom v podstate nič iné nenájdete.

Mobilný dom za tisícku

Na sezónne bývanie či dočasné riešenie v prípade núdze vedia postačiť aj mobilné domy. Ich popularita stále narastá, cena záleží od kvality, konštrukcie a veľkosti. Tentoraz sme narazili na inzerát uverejnený na portáli Nehnuteľnosti.

Ide o dvojizbový mobilný dom s rozlohou 30 m², vhodný na prechodné ubytovanie s predajnou cenou 1000 €. Vybavený je modernou kúpeľňou aj kuchyňou. Výhodou mobilných domov je väčšinou bezproblémový prevoz po celom Slovensku.

Kde je zádrh?

Oslovili sme realitného experta Martina Čapa, ktorý nám o nízkych cenách za nehnuteľnosti povedal viac.

Myslí si, že vo väčšine prípadov ide o marketingový ťah. Nízka cena rýchlejšie a plošnejšie zaujme verejnosť, čo zvyšuje šancu na predaj.

Za výslednou cenou však vždy treba nájsť nejakú skrytú chybu, podľa neho lacné a zároveň „dobré“ ponuky neexistujú.

Čapo upozorňuje, že pri prípadnej kúpe takejto nehnuteľnosti je potrebné si dať pozor aj na právny stav.

V niektorých ponukách sa za nízku cenu ponúka napríklad iba podiel na vlastníctve, čo znamená, že nehnuteľnosť nebude patriť iba vám, ale kúpite si len podiel. Takýto dodatok je často napísaný na konci textu.

Za dôležité pokladá zistiť si informácie o technickom stave. Niektoré chyby v stavbe vedia byť totiž vysoko nákladné, čím sa dostávame k problému drahých rekonštrukcií čerstvo kúpeného domu alebo bytu.

Odborník si myslí, že takáto ponuka môže byť výhodná, no len v prípade, že si záujemca dopredu rozmyslí, ako s nehnuteľnosťou bude narábať.

Môže ju kúpiť, rekonštruovať a následne predať a zároveň niečo zarobiť, ale môže sa stať, že rekonštrukcia bude nad jeho sily a výsledok nebude podľa predstáv.