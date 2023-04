Slnečné mestečko v Austrálii vám zaplatí 11-tisíc, ak sa doň presťahujete. Musíte však splniť tieto tri podmienky

Uvažovali ste niekedy nad tým, aké by to bolo žiť na druhej strane našej planéty? Teraz to môžete spraviť a ešte k tomu dostanete aj viac ako 10-tisíc eur. Slnečné mestečko Quilpie totiž zháňa nových rezidentov, ktorí však musia splniť tri dôležité podmienky.

Nie tak dávno sme písali o lákavej ponuke zo Španielska, kde dve mestečká hľadajú nových obyvateľov, ktorým núkajú tisíce eur ako príspevok na nový život. Podobné ponuky sa v minulých rokoch hrnuli aj z Talianska, kde viaceré regióny trpeli úbytkom obyvateľstva kvôli sťahovaniu sa za prácou či širšími možnosťami.

Podľa portálu Timeout je však teraz v kurze Austrália. Krajina „Protinožcov“ je osídlená primárne okolo pobrežia, pričom čím ďalej smerom do vnútrozemia, tým je to slabšie. Podobným problémom sa teraz zaoberajú aj vo vidieckom mestečku Quilpie, ktoré sa nachádza v Queenslande na severozápade Austrálie.

Vo vnútrozemí, no s veľkou finančnou injekciou

Aj keď je od pobrežia a mesta Brisbane vzdialené takmer 1 000 kilometrov, Quilpie teraz našlo spôsob, ako prilákať nových obyvateľov. Malé mestečko v roku 2020 uvádzalo niečo cez 800 obyvateľov, čo sa však môže čoskoro zmeniť.

Miestne úrady informujú, že teraz ponúkajú ľuďom z celého sveta až 11 400 eur za to, že sa tam presťahujú. Aj keď sa môže zdať, že Quilpie je uprostred ničoho, mestečko má napriek nízkemu počtu obyvateľov veľmi solídnu infraštruktúru a vybavenie. Nájdete tam dva supermarkety, mäsiarstvo, pekáreň, novinovú agentúru, kaderníctvo, nemocnicu, zdravotné stredisko a lekáreň. Okrem toho má dve školy a škôlku.

Cieľom je prilákať aspoň 200 ľudí

Teploty na tomto území sa veľmi občasne ocitnú pod hranicou 20 stupňov Celzia, čo nahráva aj tým, ktorí majú radi teplo. Ako však býva zvykom, má to aj svoje podmienky. Táto finančná injekcia platí len pre tých, ktorí sa presťahujú na pozemok, ktorý si dopredu kúpia. Na ňom si musia postaviť dom a bývať tam aspoň 6 mesiacov.

Úrady v malom mestečku Quilpie v štáte Queensland dúfajú, že prostredníctvom tejto grantovej schémy pre nových vlastníkov bytov a domov zvýšia jeho populáciu z 800 obyvateľov na aspoň 1 000. V jednom z vyjadrení tamojších úradov znie, že záujem o presťahovanie sa do Quiplie prejavili ľudia z iných častí Austrálie, ale aj Indie, Írska či Spojených štátov amerických.