Španielske mestečká vám zaplatia tisíce eur, ak sa tam presťahujete: Má to však háčik, musíte splniť túto podmienku

Ak sú pre vás náklady na život a bývanie príliš drahé a radšej preferujete pokojné a teplejšie miesta, Španielsko má pre vás perfektnú príležitosť. Ak sa rozhodnete presťahovať do jednej z tamojších dedín, dostanete od regiónu tisíce eur.

V minulosti sa týmto spôsobom vyrovnávali s úbytkom obyvateľstva najmä talianske regióny. Peniaze za presťahovanie však dnes už ponúkajú aj španielske oblasti, ktoré trápi čoraz nižší počet obyvateľov, prázdne domy a upadajúce služby.

Podľa portálu Timeout je však teraz príležitosť na to, aby ste mohli odísť do slnečného severného Španielska a k tomu by vám zaplatili tisíce eur. Oblasti miest Ponga a Rubiá predstavujú obrovskú prírodnú krásu a hlavne pokojné prostredie, po ktorom dnes túži množstvo ľudí.

Ponúkajú 3 000 eur za presťahovanie

Čo sa týka oblasti Ponga, ide o severošpanielsku obec v regióne Astúria. Počet obyvateľov sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 600, čo je teda jeden z dôvodov, prečo vám v tejto dedine zaplatia až 3 000 eur, ak sa tam rozhodnete presťahovať. Počasie v horskej oblasti je príjemné, keďže aj v januári sa teploty držia bežne na úrovni 8 stupňov Celzia.

Ak by sa novým obyvateľom zachcelo ísť na pláž a zažiť aj ruch mesta, Gijón je vzdialený len 90 kilometrov. Druhou oblasťou je Rubiá. Ide o malé mesto hlbšie vo vnútrozemí, v ktorom panuje o čosi chladnejšia klíma než v Ponge. V oblasti momentálne žije niečo cez 1 400 ľudí, čo chcú miestne úrady zmeniť aj tým, že ročne prispejú rezidentom 2 000 eur.

Stačí splniť jednu podmienku

Ako je v prípade týchto ponúk zo zahraničia známe, ani v tomto prípade to nie je len také jednoduché. V oboch prípadoch teda platí, že noví rezidenti musia ostať na mieste s trvalým pobytom minimálne na dobu 5 rokov.