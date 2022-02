Sledujeme naživo: Rusi ovládli druhé najväčšie ukrajinské mesto

V hlavnom meste Ukrajiny aj naďalej prebiehajú boje, Rusi útočia na strategické miesta po celej krajine. Sledujte s nami vývoj konfliktu na Ukrajine.

8:15 Moskva tvrdí, že jej vojaci „úplne“ obkľúčili juhoukrajinské mesto Cherson, ako aj mesto Berďansk na juhovýchodnom pobreží Ukrajiny. Informuje o tom agentúra AFP a odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie hovorcu ruského ministerstva obrany.

8:08 Generálny riaditeľ poľskej tlačovej agentúry PAP Wojciech Surmacz vyzval na vylúčenie ruskej tlačovej agentúry TASS z Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA) a apeloval zintenzívniť boj proti dezinformáciám.

7:26 Ruským jednotkám sa v nedeľu ráno podarilo vstúpiť do Charkova, druhého najväčšieho mesta Ukrajiny.

S odvolaním sa na miestnych predstaviteľov o tom v nedeľu informovala spravodajská stanica BBC.

Šéf charkovskej regionálnej správy Oleh Sinehubov uviedol, že ľahké vojenské vozidlá „vtrhli do mesta“ a zdá sa, že ruskí vojaci sú už v jeho centre.

Obyvateľov mesta Sinehubov vyzval, aby nevychádzali z bytov a domov. „Neopúšťajte úkryty! Ozbrojené sily Ukrajiny likvidujú nepriateľa. Žiadame civilistov, aby nevychádzali do ulíc.“

5:05 Boje, ktoré sa odohrávajú v ukrajinskej metropole Kyjev, si v sobotu večer vyžiadali život šesťročného chlapca a niekoľko zranených ukrajinských civilistov. V nedeľu o tom informovala televízia CNN, ktorá sa odvolala na miestne lekárske zdroje.

Chlapec zahynul pri streľbe, ku ktorej došlo na západe Kyjeva. Lekár miestnej nemocnice uviedol, že medzi zranenými sú dvaja tínedžeri a traja dospelí.

Ďalšiu obeť hlásia z mesta Charkov, kde delostrelecká paľba v sobotu večer zasiahla deväťposchodový bytový dom, pričom prišla o život jedna žena.

Záchranná služba podľa CNN uviedla, že budova bola značne poškodená. Do bezpečia sa podarilo evakuovať asi 80 ľudí, z ktorých väčšina sa ukrývala v suteréne budovy.

Medzičasom Organizácia Spojených národov oznámila, že zdokumentovala 240 civilných obetí invázie ruských jednotiek na Ukrajinu, pričom je 64 spomedzi nich sú obete na životoch.

OSN priznala, že počty padlých sú v skutočnosti zrejme „podstatne vyššie“, pretože stále zostáva veľa správ o obetiach, ktorých úmrtie ešte len musí byť potvrdené, informovala v nedeľu agentúra AP.

Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) súčasne upozornil, že poškodenie civilnej infraštruktúry počas ruskej invázie na Ukrajinu pripravilo státisíce ľudí o prístup k elektrine alebo vode a vytvorilo mapu „humanitárnych situácií“ – väčšinou na severe, východe a juhu Ukrajiny.

4:09 Obrancovia ukrajinského Hadieho ostrova v Čiernom mori sú možno stále nažive. Ak je to tak, potom sú zrejme vojnovými zajatcami ruskej armády. Podľa spravodajskej televízie CNN to v sobotu uviedla Štátna pohraničná stráž Ukrajiny (DPSU).

„Sme pevne presvedčení, že všetci ukrajinskí obrancovia Hadieho ostrova môžu byť nažive,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj DPSU v piatok uviedli, že všetci ukrajinskí vojaci padli v boji o malý ostrov.

„Predbežné informácie, že pohraničníci zahynuli, prišli skôr, ako obrancovia stratili kontakt“ so základňou, uvádza sa v sobotňajšom vyhlásení DPSU.

Podľa nej „ruské médiá informovali, že ukrajinskí vojaci (pôsobiaci) na ostrove boli prevezení do Sevastopolu“ na Kryme, ktorý Ukrajina považuje za svoje, avšak Ruskom okupované, územie.

V piatok sa objavil záznam z hádky medzi ukrajinskými bojovníkmi a dôstojníkom ruského námorníctva.

Poradca ukrajinskej vlády Anton Heraščenko na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook na margo tohto záznamu napísal, že posádka ruskej vojenskej lode ponúkala ukrajinským vojakom na Haďom ostrove vzdať sa. Oni to však odmietli. Následne sa rozpútali urputné boje.

Podľa ministerstva na ostrove nezostala ani jedna budova nepoškodená. Ostrova sa zmocnili ruské jednotky.

Rádio Sloboda (RFE/RL) v sobotu informovalo, že do prístavu mesta Sevastopol bolo prepravených 82 obrancov Hadieho ostrova.

Štátna pohraničná služba neuviedla celkový počet svojich bojovníkov na ostrove. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 25. februára povedal, že podľa neho ich bolo 13 a všetci zomreli.

2:28 Z periférií ukrajinskej metropoly Kyjev hlásili v nedeľu skoro ráno dve veľké explózie, informovala spravodajská televízia CNN s tým, že zásah dostal veľký sklad ropy v meste Vasyľkiv, kde sa nachádza aj letisko.

BREAKING: Oil depot on fire after missile strike near Kyiv pic.twitter.com/TQkz7s8xiq

Táto oblasť bola podľa ukrajinských predstaviteľov dejiskom ťažkých bojov už v piatok večer. Miestne médiá informovali, že zásah ropného skladu vo Vasyľkive potvrdila aj primátorka mesta Natalija Balasynovičová i poradca ukrajinskej vlády Anton Heraščenko. Na mieste ich overil aj štáb CNN.

Balasynovičová dodala, že mesto a letisko pri ňom boli vystavené silnému ostreľovaniu balistickými raketami. „Nepriateľ chce zničiť všetko naokolo, ale nepodarí sa mu to. Vydržme!“ napísala na sociálnych sieťach podľa CNN.

Médiá dodali, že zásah ropného skladu môže vyvolať rozsiahlu technologickú a environmentálnu katastrofu.

Na záberoch z miest výbuchov zverejnených na sociálnych sieťach sú zachytené obrovské plamene šľahajúce zrejme z ropného terminálu. Pravosť týchto videí sa BBC zatiaľ nepodarilo overiť.

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.

Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022