Ruska Anastasia aktuálne z Moskvy: Prebudenie prišlo až vo štvrtok ráno, cítila som začiatok chaosu

Ruská armáda útočí na viaceré územia Ukrajiny, pričom tieto vojenské akcie odmietajú aj obyvatelia Ruska. V Moskve aj v ďalších ruských mestách sa vo štvrtok konali veľké protesty, počas ktorých polícia zadržala takmer 2 000 ľudí. O aktuálnej situácii v hlavnom meste Ruska sme sa rozprávali s Anastasiou, ruskou študentkou v Moskve.

Aktuálne sa nachádzaš v Moskve. Ako dlho si tam? Čomu sa tam venuješ?

V Moskve sa nachádzam od decembra, čiže to budú už 3 mesiace. Študujem tu na Národnej výskumnej univerzite na odbore medzinárodné vzťahy. Venujem veľké množstvo svojho času škole, čiže príprave na hodiny, ale taktiež sa mi podarilo zapojiť do pár projektov, na ktoré obetujem svoj zvyšný čas.

Pohybuješ sa v komunite študentov a mladých ľudí. Hovorilo sa o téme nátlaku či vojny aj v posledných týždňoch?

Musím povedať, že do nedávna sme necítili žiadne napätie, vnímali sme, že sa niečo deje, dotýkali sme sa tejto témy, no veľmi povrchne, keďže sme nepredpokladali, že to bude mať nejaký následný vývoj. Dokonca posledné týždne, keď som sledovala zo slovenských médií veľký rozruch ohľadom tejto témy, tu sa to absolútne neprejavovalo.

Takým zobudením sa bolo štvrtkové ráno, keď bol celý internet zaplavený informáciami o tom, čo sa deje. Dovolím si povedať, že všetci v mojom okolí ostali šokovaní. Nečakali sme, že sa niečo stane a už vôbec nie, že budeme sledovať začiatok ozbrojeného konfliktu.

Už len príchod do školy bol zrazu o čosi iný, všade sa rozoberalo len jedno. Dokonca si dovolím tvrdiť, že sa to odrazilo na nálade ľudí. Je jasné, že mladí nechcú vojnu a nevidia v tom zmysel.

Včera sa po vypuknutí útokov spustili masívne protesty, jeden obrovský bol aj v Moskve. Bola si tam?

Áno, s takou informáciou som sa stretla už hneď z rána. Plánovali to a úprimne som čakala takúto reakciu. Ľudia chápu to, že najviac, kto na to všetko doplatí, sú nevinní obyvatelia. Nikto nechce, aby bola vojna, aby umierali ľudia, preto spoločnosť v momente zreagovala a vyšla do ulíc.

Sledovala som to všetko cez sociálnu sieť, kde som videla davy ľudí, ako kričia „Nie vojne“ a mali pripravené rôzne plagáty, ktorými vyzývali k ukončeniu vojenského útoku.

Problémom bolo, že takmer 2000 ľudí zatkli. Cítila si v meste nepokoje?

Celý deň sa niesla akási zvláštna nálada mestom, prišlo mi to ako keby začínal chaos. Ľudia si začali vo veľkom vyberať peniaze z bankomatov, prebehla evakuácia najväčšieho obchodného domu, pričom príčina nie je doteraz známa, a taktiež sa nedalo nepočuť trúbenie áut, ktoré sa takýmto spôsobom snažili protestovať.

Nepohybujem sa priamo v centre, takže s ako takými nepokojmi a protestami som sa nestretla. Áno, je to veľké množstvo zatknutých, tu totiž pokiaľ nie je takéto zhromaždenie nahlásené dopredu, počíta sa za nezákonné a v tom prípade ma polícia právo zasiahnuť.

Myslím si, že ľudia v tom však budú pokračovať, lebo je naozaj smutné sa zo strany prizerať, ako trpia ľudia. Budú pokračovať s nádejou, že ich výzvy budú mať nejaký dopad.

Je nálada v hlavnom meste Ruska poznačená poslednými udalosťami?

Situácia je taká istá, napätie je cítiteľné, ale ľudia pokračujú žiť ich život. Z mojej strany úprimne pociťujem aj strach z nevedomia, čo bude ďalej a či nás to nejakým spôsobom nezasiahne. Stále dúfam v to, že ako rýchlo to začalo, tak to rýchlo aj skončí, ale bohužiaľ dôsledky to zanechá obrovské.

Čo na to hovoria ruské médiá? Čo si myslia tvoji známi?

S médiami, ako vieme, je to vždy komplikované. Samozrejme, ako v každej krajine, sa aj tu média delia na dva tábory. Tu sa môžeme stretnúť s tým, že jedna skupina médií zatajuje určité informácie, no samozrejme sa stretneme s médiami, ktoré sa stotožňujú s informáciami zo západu.

Pri tomto by som chcela ale naozaj upozorniť, aby si ľudia dávali pozor, odkiaľ čerpajú informáciu, pretože ako v každej spornej situácii sa môžeme stretnúť s obrovským množstvom dezinformácií. Myslím si, že v mojom okolí sa nenachádza nikto, kto by ospravedlňoval túto vojenskú akciu. Všetci to odsudzujeme a naďalej budeme, pretože si nemyslím, že by mali ľudia trpieť kvôli politike niekoľkých ľudí.