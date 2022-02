Množia sa príbehy o ukrajinskom pilotovi, mal zostreliť už šesť ruských lietadiel. Dostal prezývku „Duch z Kyjeva“

Okrem desiatok negatívnych správ o škodách a úmrtiach sa v ukrajinskom priestore ukázala aj druhá, pozitívnejšia strana. V médiách sa totiž šíri historka o odvážnom pilotovi, ktorý sám už zložil šesť ruských lietadiel.

Nepotvrdené správy o excelentnom ukrajinskom stíhacom pilotovi sa stali virálnymi, pričom používatelia sociálnych sietí označujú stíhačku za tzv. „Duch Kyjeva“.

Tento „Duch z Kyjeva“ a jeho stíhačka MiG-29 Fulcrum údajne zostrelila až šesť ruských lietadiel. Všetko sa to malo stať už v prvý deň boja, pričom za tieto nepotvrdené činy sa mal rýchlo stať ľudovým hrdinom, píše NY Post.

Správy však zostávajú nepotvrdené ukrajinskými predstaviteľmi a celá fáma okolo tejto „osoby“ je veľmi pravdepodobne nepravdivá. Vojna je však stále plná dezinformácií a propagandy a ukázalo sa, že video, ktoré má byť dôkazom existencie „Ducha“, môže pochádzať z videohry.

Podľa jedného informačného príspevku o tomto stíhacom pilotovi sa píše, že údajne zostrelil štyri ruské stíhačky, ako aj dve lietadlá na pozemný útok.

Throughout the conflict in Ukraine seen today, there is one Ukrainian MiG-29 Fighter Jet that is soaring through the skies of Kyiv, this single fighter jet has already earned itself an alias, the ‚Ghost of Kyiv‘, and has already downed SIX Russian aircraft. pic.twitter.com/onMFnZBD7r

