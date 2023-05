Novú drogu predávajú e-shopy, kúpite ju aj v automatoch v nákupných centrách. HHC obišla zákon a zaplavila Slovensko

V poslednom období sa čoraz viac rozoberá problematika okolo látky HHC, ktorá je predovšetkým v Českej republike široko rozšírená a aj ľahko dostupná. Dostať sa k nej nie je žiadny problém už ani na Slovensku, a preto sa právom začínajú vynárať otázky ohľadne jej skutočných účinkov, a tiež legislatívy, ktorá je v našej krajine voči podobným produktom veľmi prísna.

V článku sa dozviete: čo HHC vlastne je;

v akej forme sa predáva;

prečo môže byť nebezpečné;

akým spôsobom obchodníci obišli zákon.

HHC je primárne prírodné

V prvom rade je vhodné si definovať, čo táto látka vlastne je. Podľa portálu Canatura ide o hexahydrokanabinol (HHC) – základom jeho „prípravy“ je extrakcia CBD zo surovej konopy a následná výroba prostredníctvom chemických procesov. HHC primárne radíme medzi fytokanabionidy (tvoria ich rastliny) a teda sú prírodného pôvodu. Oproti THC a CBD je však ich zastúpenie v konope len minimálne, a preto sa získava chemicky.

Ak by sme nazreli do histórie, HHC prvýkrát vytvoril chemik Roger Adams, keď procesom známym ako hydrogenácia premenil THC na hexahydrokanabinol. Aj napriek skutočnosti, že o tejto látke vieme už niekoľko desaťročí, stále sa okolo nej kvôli nedostatočným vedeckým informáciám vynára veľa otáznikov. Chemický pohľad na molekuly nám prezrádza, že HHC je veľmi podobné THC.

Ako uvádza portál Herbalus, spomínané molekuly aj menej znalým deklarujú, že podobnosť „na papieri“ vyvolá u užívateľa tiež podobné účinky. Z uvedených informácií vyplýva, že táto dedukcia nebude ďaleko od pravdy a látky majú na človeka skutočne podobný vplyv (u HHC sú prejavy údajne miernejšie).

Účinky na ľudský organizmus

V tomto bode sa informácie zvyknú značne líšiť. Predajcovia HHC predstavujú ako produkt, ktorý má uľaviť od bolesti a pomôcť tiež pri iných problémoch. Portál Czechcbd uvádza:

„Mnohí z našich zákazníkov ho využívajú pre svoje euforické, uvoľňujúce a stimulačné účinky, ktoré niektorí prirovnávajú k THC. Avšak, ako je u kanabinoidov zvykom, u každej osoby môžeme pozorovať mierne odlišný účinok. HHC je vhodné pre tých, ktorí hľadajú úľavu od akútnej bolesti, alebo pre tých, ktorí si len chcú užiť účinok legálnej konopy pre relax,“ píše sa na stránke.

Prakticky na väčšine e-shopov je HHC dostupné vo forme oleja, vapeu či dokonca cukríkov. Ako uvádzajú niektoré štúdie, HHC môže mať analgetické a protizápalové účinky, no tiež sa spomínajú aj pozitívne účinky na náladu, chuť do jedla a spánok. V princípe teda skutočne hovoríme o podobných vplyvoch ako pri THC. Je dôležité podotknúť, že to platí len v prípade primeranej dávky. Ako píše Herbalus, mnoho užívateľov to pri HHC odhadnúť nevie, čím môžu na istý čas nastúpiť aj nepríjemné stavy.