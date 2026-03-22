Slafkovský prekvapil nielen novým účesom, ale aj skvelým výkonom. Prvýkrát získal štyri body za zápas

Slafkovský s novým účesom a prvýkrát sa dostal na métu 60 bodov.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa štyrmi bodmi podieľal na víťazstve Montrealu nad New Yorkom Islanders 7:3 v nočnom stretnutí zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný útočník strelil dva góly a pridal dve asistencie a prvýkrát v profiligovej kariére zaznamenal štvorbodový duel. Jeho spoluhráč z elitného útoku Canadiens Cole Caufield skóroval trikrát a k hetriku pridal aj dve asistencie. Kapitán Nick Suzuki nazbieral štyri body za gólové prihrávky.

Slafkovský otvoril skóre v piatej minúte duelu presným zásahom v presilovej hre. Po prihrávke Suzikiho nedal strelou šancu ruskému brankárovi Iľjovi Sorokinovi. „Ostrovania“ po prvej časti viedli 2:1, no od druhej tretiny prevzali iniciatívu hráči „Habs“. Po vyrovnávajúcom góle Alexa Newhooka zaznamenal Slafkovský asistenciu pri prvom góle Caufielda. Osemnásťročný obranca hostí Matthew Schaefer ešte vyrovnal na 3:3 po 45 sekundách hry tretieho dejstva, no potom prišiel štvorgólový koncert Montrealu. Najskôr skóroval obranca Kaiden Guhle a po ňom sa druhý raz v stretnutí strelecky presadil Slafkovský po prihrávke Caufielda spoza bránky.

Neskôr si obaja roly vymenili a Slovák prihral Američanovi na jeho druhý presný zásah. Caufield skompletizoval hetrik v presilovej hre, ktorú využil v 55. minúte po prihrávke Suzukiho. Slafkovský mal na konte dva plusové body za 17:14 min na ľade. Prvýkrát v kariére pokoril 60-bodovú hranicu, na konte má 27 gólov a 34 asistencií.

Prekvapil novým účesom

„V každom zápase sa snažím odovzdať na ľade maximum a pomôcť tímu. Dnes sa nám darilo, čo ma teší. Ešte máme pred sebou 13 zápasov v základnej časti, v každom musíme ísť naplno,“ povedal podľa nhl.com Slafkovský, ktorý prekvapil novým účesom, keď si vlasy ostrihal nakrátko. „Chcel som sa ostrihať už pred olympiádou, ale napokon som to spravil až teraz. Vyzerám, že mám 30 rokov, však?“
pousmial sa slovenský hokejista.

 

„Do konca sezóny budem hrať s takýmto účesom a uvidíme, s čím sa sem vrátim po lete,“ dodal. Prvý útok Canadiens nazbieral 13 bodov a všetci traja hráči potvrdili výbornú formu z posledných duelov. Slafkovský aj Suzuki bodovali v šiestich zápasoch za sebou, Caufield v piatich. Caufield má v tejto sezóne na konte už 43 gólov, najviac z hráčov Montrealu od sezóny 1989 – 1990, keď ich Stephane Richer strelil 51. Schaefer z Islanders strelil svoj 22. gól v sezóne a už len jeden presný zásah ho delí od vyrovnania rekordu Briana Leetcha v počte gólov obrancu nováčika. Leetch dal 23 gólov v sezóne 1988/1989 ako nováčik New Yorku Rangers.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac