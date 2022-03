Skvelá Vlhová sa so sezónou rozlúčila 3. miestom v obrovskom slalome v Méribeli

V nedeľňajšom obrovskom slalome žien vo finále Svetového pohára alpských disciplín vo francúzskom stredisku Méribel skončila tretia za duom Talianiek – víťaznou Federicou Brignoneovou a druhou Martou Bassinovou.

„Hodnotím to naozaj skvele, pretože lepšie sa to ani nedalo ukončiť a veľmi sa teším, že som opäť dokázala byť na pódiu. Bolo to dnes náročné, keďže už som naozaj unavená, ale dala som do toho všetko a nakoniec to vyšlo,“ povedala Vlhová pre Zväz slovenského lyžovania.

2021/2022 sezóna bola veľmi úspešná

Vlhová, ktorá po 1. kole figurovala na 4. priečke, predviedla v druhom kole zlepšený výkon, no v spodnej časti trate stratila cenné stotinky. Nebyť toho, mohlo byť jej konečné umiestnenie ešte o čosi lepšie. Už istá víťazka malého glóbusu za triumf v slalome a druhá v celkovom hodnotení SP napokon obsadila v hodnotení obrovského slalomu konečné 4. miesto.

Celkovo vníma sezónu 2021/2022 za mimoriadne úspešnú, veď okrem spomenutého malého glóbusu na ZOH v Pekingu získala aj olympijské zlato v slalome. „To, čo sme si stanovili, sme splnili, takže sa naozaj veľmi teším,“ dodala.

V poslednom „obráku“ sezóny si malý glóbus vybojovala Tessa Worleyová, keď preskočila dovtedajšiu líderku – Švédku Saru Hectorovú. Na víťazstvo v pretekoch i zisk malého glóbusu v obrovskom slalome mala nakročené Američanka Mikaela Shiffrinová. Najväčšia rivalka Vlhovej a víťazka tohtosezónneho celkového poradia vo Svetovom pohári predviedla suverénne 1. kolo, no zbabrala druhú časť a skončila až siedma.

Vlhová priznala, že v budúcej sezóne sa chce okrem slalomu viac zameriavať aj na obrovský slalom. „Samozrejme, potrebujeme niečo zlepšiť, pretože tie výkony mám dobré, ale nie sú také ako v slalome,“ zakončila slovenská lyžiarka.