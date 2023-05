Skvelá správa pre vodičov: Benzín a nafta by mali na slovenských pumpách zlacnieť už v nasledujúcich dňoch

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mohli v nasledujúcich dňoch klesnúť. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladajú analytici.

„Ak bude ropa ďalej pokračovať v nastolenom klesajúcom trende, tak sa otvorí ďalší priestor pre pokles cien pohonných látok v nasledujúcich týždňoch. Na trhu totiž prevládajú obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky, ktoré prevyšujú aj obavy z nižšej ťažby ropy zo strany OPEC-u,“ povedala pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová.

„Vädnutie sily dopytu po palivách sa začína pretavovať aj do poklesu rafinérskych marží. To by ceny benzínu na našich čerpacích staniciach malo držať s rezervou pod 1 eurom a 60 centami a nafty pod 1 eurom a 50 centami v najbližšom období,“ dodal analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Zažili sme prudké zdražovanie

Zhruba na konci marca začali ceny benzínov na našich pumpách rásť a nevyhli sme sa ani prudkému zdražovaniu, keď si benzín za týždeň pripísal aj viac než štyri percentá. Minulý týždeň sa už situácia otočila a ceny pohonných látok začali klesať. Za šestnásty týždeň tohto roka sa totiž podľa údajov Štatistického úradu SR liter 95-oktánového benzínu predával za priemernú cenu 1,581 eura. V týždňovom porovnaní tak jeho cena klesla o 1,5 percenta. Liter 98-oktánového benzínu dosiahol úroveň 1,778 eura a jeho cena sa oproti predchádzajúcemu týždňu znížila o 1,1 percenta. Cena nafty sa znížila o 1,4 percenta na úroveň 1,472 eura za liter. V medziročnom porovnaní sú pohonné látky lacnejšie ako vlani v takomto období. Benzín 95 aj 98 si odpisuje 6 až 7 percent a nafta až 14 percent.

Ropa pokračovala koncom apríla v poklese druhý týždeň v rade a dostala sa na mesačné minimá, keď na trhu s ňou rástli obavy zo spomalenia sa americkej ekonomiky. Slabšia je aj čínske oživovanie ekonomiky v porovnaní s očakávaniami. Brent sa preto vrátil pod 80-dolárovú métu a ropa WTI sa tlačila pod úroveň 75 dolárov za barel. „Svetová ekonomika vysiela signály, že po solídnom raste v prvom kvartáli nastane jeho decelerácia, čo vyvoláva otázniky nad tempom rastu dopytu po komodite,“ podotkol Pánis.

Negatívne na ceny ropy podľa Pánisa pôsobí aj neistota nad tempom zvoľňovania sa inflačných tlakov na oboch brehoch Atlantiku. To by mohlo prinútiť centrálne banky pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb na vyššie cieľové úrovne v porovnaní s tým, čo je už započítané v trhu. „Viac menovopolitickej reštrikcie by mohlo pritom zintenzívniť spomaľovanie sa ekonomického rastu,“ konštatoval Pánis.