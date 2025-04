Škriepky v koalícii pokračujú: Huliak vyzval Takáča, aby odvolal svojho človeka. Jeho koniec žiada aj opozícia

Odvolať ho chce aj opozícia, dnes rovnaký názor vyjadril minister športu Rudolf Huliak. Ako na tlačovej konferencii povedal, Martin Chudý, šéf veterinárov, by mal byť odvolaný ministrom Takáčom.

Ako ďalej upozornil Huliak, jeho Národná koalícia ho podozrieva zo zlyhania pri nákaze slintačky a krívačk. Kritizujú aj nariadené zabíjanie dobytka. Podľa Huliaka išlo o akt vlastizrady na slovenskom poľnohospodárstve. CHudého obvinil, že o zabíjaní zvierat rozhodol svojvoľne, pretože EÚ to Slovensku nenariadila.

„Vyzývam aj ministra Takáča, aby okamžite prepustil tohto človeka, lebo môže také fatálne dôsledky hovädzieho dobytka na Slovensku urobiť, že si to nevieme predstaviť,“ povedal Huliak. Chudý podľa neho rozhodoval o opatreniach sám bez zváženia názorov iných veterinárov. Minister tiež vidí zlyhanie Chudého v rýchlosti prijímania opatrení. „Bola tu podmienka ošetrenia hraníc, čo sa týka hlavne prevozu, a tu došlo k zásadným zisteniam o zlyhaní tohto človeka,“ upozornil Huliak.

Po zistení nákazy v Maďarsku mal byť podľa neho obmedzený pohyb na hraniciach, zabezpečené dezinfikovanie vozidiel a opatrenia vydal podľa ministra Chudý až 14. marca.

Problémom je podľa ministra likvidácia hovädzieho dobytka v nenakazených chovoch. „Úplná čerešnička na torte bola likvidácia vysokoteľných kráv, 800 kusov v Dolnom Štále. Myslím si, že toto je doslova do písmena akt vlastizrady na potravinovej sebestačnosti Slovenska a na hospodárstve ako takom a nedokážem si predstaviť tie ďalekosiahle následky, ktoré toto bude mať,“ dodal Huliak.

Minister sa kritikou opatrení pripojil k viacerým opozičným poslancom, no dodal, že skupinka poslancov, ktorí sa spolu s ním dostali do parlamentu na kandidátke SNS, bude aj naďalej podporovať vládu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Opozícia má rovnaký názor

Vláda situáciu s ochorením slintačky a krívačky nezvládla, preto by mala vyvodiť personálnu zodpovednosť a odvolať ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD). Zlyhania vlády sú viditeľné najmä v pomalom zavádzaní opatrení v porovnaní so susednými krajinami. V piatok to na tlačovej konferencii uviedli opoziční poslanci z KDH.

„Najskôr sme upozorňovali hlavného veterinárneho lekára, že podľa nás neprijal účinné a dostatočné opatrenia, aby sa nákaza nedostala na územie Slovenska. Neskôr sme vyzvali ministra Takáča, aby prehodnotil, či ním vymenovaný hlavný veterinárny lekár Martin Chudý skutočne robí všetko, čo podľa zákona môže,“ povedal Marián Čaučík z KDH s tým, že opatrenia, ktoré vydal Chudý, sa nedodržiavali a nákaza sa rozšírila aj na iné farmy.

V prvom ohnisku nákazy v obci Baka sa musela vytýčiť trojkilometrová kružnica prísneho dohľadu epicentra slintačky a krívačky, pričom utratené boli všetky chovy v tejto kružnici. Čaučík zdôraznil, že toto nariadenie nevydala Európska komisia, ale hlavný veterinárny lekár SR, čo potvrdil aj Takáč. Ďalej kritizoval ministra pôdohospodárstva zo zatajovania informácií o možnej nákaze hospodárskych zvierat a novom ohnisku ochorenia na farme pri obci Jurová, kde sa nenariadili opatrenia a nakoniec sa tam nákaza potvrdila.

„Nie je normálne, že sa taja potenciálne ohniská nákazy, nie je normálne, že v jednom ohnisku sa utráca všetko, čo sa hýbe a v ďalších sa len testuje. Nie je normálne, aby sa z rokovaní protinákazovej komisie krízového štábu vylúčili súkromní veterinári a stavovské združenie chovateľov vnímavých zvierat. Nie je normálne, aby boli straty hospodárskych zvierat ocenené úplne inak pri drobnochovateľoch a pri veľkých farmách, toto všetko vyvoláva veľké otázniky,“ doplnil Čaučík.

Správu aktualizujeme.