Situácia na východe Ukrajiny sa zhoršila. Avdijivka je v rukách Rusov, ukrajinská armáda sťahuje svoje jednotky

Ukrajinské sily sa sťahujú z mesta Avdijivka na východe Ukrajiny, kde sa situácia v posledných dňoch značne zhoršila, uviedol v sobotu skoro ráno hlavný veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj. TASR prevzala správu z agentúr AFP, DPA a britskej stanice BBC.

„Na základe operačnej situácie v okolí Avdijivky, aby som sa vyhol obkľúčeniu a zachoval som životy a zdravie vojakov, rozhodol som sa stiahnuť naše jednotky z mesta a presunúť sa do obrany na priaznivejších líniách,“ Syrskyj uviedol na sociálnych sieťach X (predtým Twitter) a Facebook.

Bitka o toto priemyselné centrum, vzdialené necelých 10 kilometrov severne od mesta Doneck, je jednou z najkrvavejších počas už takmer dva roky trvajúcej vojny a pripomína minuloročnú krvavú bitku o Bachmut, v ktorej padli tisíce vojakov.

„Naši vojaci plnili svoju vojenskú povinnosť dôstojne, urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zničili najlepšie ruské vojenské jednotky, a spôsobili nepriateľovi značné straty z hľadiska živej sily aj techniky,“ dodal Syrskyj.

Russian Soldiers appear to have now Captured the Central Park within the City of Avdiivka in Eastern Ukraine. pic.twitter.com/nezfivFnZV

— OSINTdefender (@sentdefender) February 16, 2024